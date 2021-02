(Garmisch-Partenkirchen, Allemagne) Dominik Paris a remporté sa première course depuis qu’il s’est blessé gravement à un genou il y a un an, s’adjugeant la dernière descente masculine en Coupe du monde de ski alpin avant les Championnats du monde.

Associated Press

L’Italien accusait un déficit d’un dixième de seconde sur Beat Feuz à mi-chemin de la deuxième manche, mais il a négocié la dernière portion du parcours Kandahar à la perfection pour devancer le Suisse par 0,37 seconde.

Feuz avait gagné les deux descentes précédentes, et domine le classement de la discipline.

L’Autrichien Matthias Mayer a terminé troisième à 0,40 seconde, tandis que son compatriote Max Franz a abouti au pied du podium à deux centièmes de seconde supplémentaires.

Broderick Thompson fut le meilleur skieur canadien en vertu de sa 32e place, à 3,01 secondes. Ses compatriotes Jeffrey Read, James Crawford, Brodie Seger et Benjamin Thomsen ont fini 33e, 38e, 39e et 45e, dans l’ordre.

Paris avait décroché la médaille d’argent en descente lors des Mondiaux de ski alpin de 2013, et il est le champion en titre du super-G.

Il s’était déchiré des ligaments et s’était fracturé un os du genou droit lors d’une chute survenue lors d’une descente d’entraînement à Kitzbühel en janvier 2020.

Son meilleur résultat précédent cette saison fut une troisième place, enregistrée il y a deux semaines à son retour à la compétition à Kitzbühel.

Il s’agissait de la 19e victoire de Paris en carrière, et de sa 15e en descente. Seuls trois skieurs ont signé plus de victoires en descente en 54 ans d’histoire sur le circuit de la Coupe du monde : Franz Klammer (25), Peter Müller (19) et Stephan Eberharter (18).

La course a été interrompue plusieurs fois à la suite de chutes, dont celle impliquant l’Allemand Josef Ferstl. Ferstl a brièvement été aidé par des médecins de piste, mais il s’est relevé et a pu atteindre la zone d’arrivée.

Un super-G était prévu vendredi, suivi d’une descente le lendemain, mais les organisateurs de Garmisch ont choisi d’inverser les deux courses pour éviter d’endommager la piste avant la descente.

Le super-G de samedi sera la dernière compétition avant les Mondiaux de Cortina d’Ampezzo, en Italie, qui commenceront lundi prochain.