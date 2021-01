Valérie Maltais et ses coéquipières Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann ne se sont pas assises sur leurs lauriers bien longtemps après leur première victoire à la poursuite par équipe de la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste, la semaine dernière, à Heerenveen (Pays-Bas).

Sportcom

Vendredi, au même endroit, elles ont adopté une nouvelle stratégie pour à nouveau devancer les Néerlandaises (+0,94 seconde) avec un record de piste à la clé (2 minutes 54,640 secondes).

« Nous étions nerveuses à l’idée de faire notre stratégie, mais en même temps, nous croyions que nous étions capables de la réaliser à un moment où la pression était élevée. C’est important de se tester quand on est en compétition », a soutenu Valérie Maltais, rayonnante au bout du fil.

La stratégie canadienne était simple : l’athlète de La Baie démarrait en tête au premier tour, Blondin prenait le relais au deuxième et ensuite Weidemann se plaçait en avant pour les quatre derniers tours.

Les Canadiennes ont accusé une demi-seconde de retard pendant près des trois quarts de l’épreuve, sauf que celui-ci a ensuite rapidement fondu pour ensuite tourner à la faveur des Canadiennes.

« Nous ne perdions pas de temps avec les échanges et c’est ce qui a fait qu’on a été capables de rattraper les Néerlandaises à la fin de la course. […] Nous n’avons pas perdu beaucoup de vitesse pendant la course et en fait, il faudrait la regarder pour l’analyser. C’est beaucoup d’émotions en même temps », a ajouté Maltais en riant.

La Norvège (+3,58 secondes) s’est classée troisième.

Tirer le meilleur de chaque patineuse

Cette nouvelle stratégie a eu comme effet d’optimiser les qualités de chaque membre de l’équipe canadienne.

Weidemann est une spécialiste des longues distances et elle peut maintenir une vitesse élevée plus longtemps, tandis que Maltais et Blondin, deux anciennes spécialistes de la courte piste, ont la vitesse pour rapidement amener le trio à son rythme de croisière, en plus d’être capables de patiner très près de leur coéquipière plus costaude, ce qui leur permet de maximiser l’effet d’aspiration.

« Notre entraîneur (Remmelt Eldering) est arrivé hier (jeudi) et nous a dit qu’il n’avait pas pu dormir, car il avait pensé à ça. L’idée derrière la stratégie, c’est qu’une fois qu’Isabelle est à la vitesse (voulue), ses jambes continuent de bouger et elle ne casse pas. Ce qui est plus difficile pour elle, c’est de se rendre à la vitesse de croisière », a précisé l’athlète de 30 ans.

« Nous arrivions avec plus d’attentes à cause de la médaille d’or de la semaine passée. J’ai rappelé aux filles que nous devions mettre nos attentes de côté et recommencer à nous concentrer sur ce que nous devions faire pour ensuite voir le résultat. Nous étions à 100 % dans cette stratégie et il n’y avait aucun doute. Nous étions prêtes à ce que ça passe ou ça casse. Quand j’ai vu notre temps, c’était l’euphorie. »

Maltais a maintenant hâte de se mesurer aux détentrices du record du monde, les Japonaises, qui sont absentes à Heerenveen.

« J’ai le feeling que l’on va encore continuer à développer des stratégies pour se perfectionner en tant qu’équipe. Notre mentalité en ce moment, c’est que nous voulons être un sac à surprise ! »

Chez les hommes, le trio canadien formé de Ted-Jan Bloemen, Jordan Belchos et Connor Howe a pris le deuxième rang, lui qui s’était classé troisième la semaine dernière. La Norvège a remporté l’épreuve, tandis que la Russie a complété le podium.

Alex Boisvert-Lacroix, Laurent Dubreuil et Béatrice Lamarche entreront en action samedi.