Le Québécois Maxence Parrot devra s’absenter des X Games d’Aspen ce week-end en raison d’un résultat suspect à la COVID-19, a-t-on révélé par voie de communiqué jeudi.

Alexandre Geoffrion-McInnis

La Presse Canadienne

Parrot, de Bromont, aurait reçu un diagnostic positif au coronavirus avant de prendre l’avion en direction d’Aspen, mardi.

« Asymptomatique, Parrot a ensuite passé un deuxième test dans les 24 à 48 heures suivantes dont le résultat s’est avéré négatif. À quelques jours de la compétition et toujours en attente du résultat d’un troisième test, Parrot a décidé de déclarer forfait », pouvait-on lire dans un communiqué de sa relationniste.

« Je suis extrêmement déçu de rater les X Games », a confié celui qui a décroché huit médailles d’or à cette compétition en carrière.

Selon les explications fournies au planchiste, il est possible d’obtenir un premier résultat faiblement positif, sans présenter de symptômes, suivi d’un résultat négatif. Cela pourrait vouloir dire que Parrot a déjà contracté le virus, mais qu’il en est maintenant guéri.

« J’ai eu plusieurs discussions avec Santé Canada et les organisateurs des X Games, et même si c’est une situation ambiguë, il a été convenu qu’il était plus prudent pour moi de rester à la maison afin d’assurer la sécurité de tous », a-t-il évoqué.

Parrot et les autres planchistes canadiens de l’équipe de slopestyle avaient raté l’Omnium de Laax, en Suisse, la semaine dernière à la suite de deux résultats positifs au coronavirus dans leurs rangs.

D’ailleurs, Mark McMorris a annoncé plus tôt cette semaine qu’il ratera les X-Games d’Aspen après avoir été déclaré lui-même positif à la COVID-19.

L’agent de McMorris avait confirmé la nouvelle, lundi. Le médaillé olympique originaire de Regina ne participera pas à cet évènement annuel qui s’amorcera à Buttermilk Mountain.

McMorris est l’athlète le plus décoré de l’histoire des X-Games d’hiver, alors qu’il a remporté 20 médailles, dont neuf d’or.

Quant à Parrot, il avait entamé l’année du bon pied en remportant l’épreuve de grand saut à la Coupe du monde de surf des neiges de Kreischberg.

Il s’agissait de sa huitième victoire en carrière en Coupe du monde de surf des neiges, et de sa première depuis celle acquise en grand saut à Pékin le 14 décembre 2019.

À Kreischberg, Parrot a négocié sa première compétition depuis le 7 mars.

Les planchistes canadiens ont voyagé ensemble de Kreischberg vers Laax afin de respecter la « bulle » sanitaire. Sébastien Toutant, de L’Assomption, a d’ailleurs publié quelques vidéo sur Twitter le montrant en train d’effectuer des descentes hors-piste, dont une avec Parrot.

Les X-Games de 2021 à Aspen se dérouleront sans la présence de spectateurs, dans un effort de rendre l’évènement sécuritaire et de respecter la distanciation physique.