Les patineuses canadiennes Ivanie Blondin, Valérie Maltais et Isabelle Weidemann en action.

PHOTO PETER DEJONG, ASSOCIATED PRESS

(Heerenveen, Pays-Bas) Les Canadiennes ont décroché la médaille d’or en poursuite par équipes à la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste de Heerenveen, aux Pays-Bas, vendredi, dans le cadre de leur première course sur la scène internationale en plusieurs mois.

La Presse Canadienne

Valérie Maltais, de La Baie, ainsi qu’Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann, chacune d’Ottawa, ont devancé par trois dixièmes de seconde les Néerlandaises. La Norvège a complété le podium.

Du côté masculin, le Torontois Jordan Belchos et les Albertains Ted-Jan Bloemen et Connor Howe ont obtenu la médaille de bronze en poursuite par équipes, derrière les Néerlandais et les Norvégiens, dans l’ordre.

Le Coupe du monde de Heerenveen se poursuivra samedi et dimanche. C’est la première étape du circuit en 2020-21, et la première compétition d’envergure depuis celle du 8 mars 2020, au même endroit.

La pandémie de COVID-19 a chambardé la saison de patinage de vitesse longue piste ; il y aura deux étapes de la Coupe du monde avant la tenue des Championnats du monde le mois prochain, à Heerenveen.

De plus, l’équipe canadienne de longue piste n’a pu s’entraîner à l’anneau olympique de Calgary depuis le 5 septembre à cause d’un bris mécanique.

Ses entraînements sur glace ont été limités à un camp de deux semaines sur l’anneau de Fort St. John, en Colombie-Britannique, et sur celui extérieur de Red Deer, en Alberta, en plus des séances en courte piste à Calgary.