Le Canadien Justin Kripps (à droite) est monté sur le podium en compagnie des Allemands Johannes Lochner (au centre) et Francesco Friedrich.

(St. Moritz) Les Canadiens Justin Kripps et Cam Stones ont décroché la médaille de bronze samedi lors de l’épreuve de bob à deux dans le cadre de la Coupe du monde de bobsleigh de St. Moritz, en Suisse.

Kripps et Stones ont complété les deux manches réglementaires de l’évènement en deux minutes et 12,84 secondes, concédant 0,92 seconde au chrono des éventuels vainqueurs, les Allemands Friedrich Francesco et Alexander Schueller.

Leurs compatriotes, Johannes Lochner et Florian Bauer, ont terminé en deuxième place, à 0,45 seconde.

Kripps, le champion olympique en titre de bob à deux, a du même coup obtenu sa 17e médaille dans cette discipline en Coupe du monde. Stones et lui avaient fini au cinquième rang lors de leur première épreuve de la campagne, le week-end dernier.

« C’est une très belle journée pour nous à St. Moritz, a confié Kripps. Le soleil brillait. La piste était beaucoup plus rapide qu’à l’entraînement et nous avons eu beaucoup de plaisir en route vers la conquête de notre première médaille ensemble sur cette piste. »

L’autre équipe canadienne inscrite à cette compétition, composée de Christopher Spring et Mike Evelyn, a fini au 11e rang.

Il s’agissait d’une 47e victoire pour Friedrich en Coupe du monde de bobsleigh, surpassant ainsi la marque de sa compatriote, Sandra Kiriasis.

Chez les dames, Kaillie Humphries a gagné l’épreuve de monobob. L’Allemande Laura Nolte et la Suissesse Martina Fontanive ont complété le podium, dans l’ordre.

Kaillie Humphries représente maintenant les États-Unis.

La Canadienne Christine De Bruin a fini au 16e et dernier rang de la compétition.

Le monobob — une femme seule à bord de l’engin — sera inscrit au programme des Jeux olympiques de Pékin l’an prochain. Humphries, qui représente maintenant les États-Unis, a gagné deux médailles d’or et une autre de bronze en bob féminin avec le Canada lors des trois dernières éditions des Jeux olympiques d’hiver.

Elle fera partie des favorites pour l’emporter en bobsleigh à Pékin, mais également en monobob.