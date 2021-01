Même s’il s’agissait d’une première compétition en près d’un an, Édouard Therriault n’a pas semblé rouillé lors du grand saut de la Coupe du monde de Kreischberg présenté vendredi, en Autriche. Bien au contraire, le Québécois a profité de l’occasion pour signer la meilleure performance de sa jeune carrière en se classant neuvième.

Sportcom

« J’étais prêt pour aujourd’hui ! Je me suis très bien entraîné dans les derniers mois et j’avais hâte de pouvoir montrer ce dont je suis capable. C’est une journée très spéciale pour moi ! » a mentionné Therriault à Sportcom à l’issue de la compétition.

Après avoir terminé cinquième de sa vague de qualification, dernier rang donnant accès à l’étape suivante, le skieur de 17 ans a poursuivi sur sa lancée lors de sa toute première finale de Coupe du monde en réalisant ses deux meilleurs sauts du jour.

« J’ai suivi mon plan tout au long de la compétition et ç’a porté fruit. Mon but était d’atteindre la finale et d’avoir du plaisir à skier. J’ai bien réussi à gérer le stress et ça s’est très bien passé. Je suis très content de ma performance », a poursuivi celui qui a conclu avec 184 points.

Therriault, qui s’était classé 17e et 23e en deux participations à cette épreuve la saison dernière, compte ainsi bâtir sur ce résultat en vue de ses prochaines compétitions.

« J’ai acquis beaucoup d’expérience l’année passée et je crois que je suis beaucoup mieux préparé. Avant, je manquais souvent d’énergie lors de mes compétitions et j’ai appris à mieux écouter mon corps et à adapter ma routine en conséquence. Ce résultat me prouve que je vais dans la bonne direction et c’est de bon augure pour les prochains mois », a-t-il conclu.

Le Norvégien Birk Ruud a été sublime lors de la finale, amassant 193,2 points, un cumulatif qui lui a permis de monter sur la plus haute marche du podium. Le Français Antoine Adelisse (189,6 points) et le Suédois Oliwer Magnusson (189,2 points) ont quant à eux raflé l’argent et le bronze.

Du côté des femmes, la victoire est allée à la Suisse Giulia Tanno (173,4 points). La Française Tess Ledeux (172,40 points) et l’Estonienne Kelly Sildaru (160,6 points) ont respectivement pris les deuxième et troisième rangs.

Therriault et ses coéquipiers de l’équipe canadienne de ski acrobatique prendront un vol en direction du Canada au cours des prochaines heures. Ils s’installeront ensuite à Calgary pour y passer leur quarantaine obligatoire et prendre part à un camp préparatoire de deux semaines en vue du reste de la saison.