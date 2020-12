PHOTO ALESSANDRO TROVATI, ASSOCIATED PRESS

(Bormio) L’Américain Ryan Cochran-Siegle, exceptionnel sur la mythique « Stelvio » de Bormio (Italie), a repoussé loin la concurrence pour remporter la première victoire de sa carrière sur le super-G disputé mardi.

Agence France-Presse

À 28 ans, Ryan Cochran-Siegle est en pleine progression : après avoir signé son meilleur résultat en super-G (8e) puis son premier podium en carrière il y a deux semaines à Val Gardena (2e de la descente), il a réalisé une véritable démonstration mardi à Bormio.

C’est la première victoire d’un Américain sur un super-G de Coupe du monde depuis 14 ans et un succès de la légende Bode Miller à Hinterstoder (Autriche).

Sous un ciel gris et sur une piste glacée et exigeante, comme d’habitude, Ryan Cochran-Siegle a pris tous les risques et réussi à mettre une vraie claque aux grands spécialistes de la discipline : seuls deux skieurs ont perdu moins d’une seconde sur son temps de référence (1 min 29 s 43).

Sur cette course repoussée de lundi à mardi en raison des mauvaises conditions météo, l’Autrichien Vincent Kriechmayr (29 ans), 2e à 79/100e, a signé son 16e podium en Coupe du monde.

Autre skieur en forme, le Norvégien Adrian Smiseth Sejersted (26 ans) et son ski ultra-risqué a terminé 3e à 94/100e, de quoi monter sur son deuxième podium en carrière trois semaines après le super-G de Val d’Isère (2e).

Pinturault : « J’ai limité la casse »

Tenant du titre du gros globe, son compatriote Aleksander Aamodt Kilde a pris la 4e place à 1 sec 18. Il reste deuxième du classement général derrière Alexis Pinturault.

Le Français, plutôt technicien, s’aligne sur quelques super-G cet hiver et a réussi à terminer 12e mardi à 1 sec 78, en s’élançant avec le dossard N.1, de quoi marquer 22 points et de conserver 37 unités d’avance sur Kilde.

« J’ai limité la casse, mais on a fait un très mauvais choix de dossard qui m’a sûrement coûté beaucoup de vitesse (il avait le choix entre le 1, le 17 et le 19) », a-t-il estimé.

« En vitesse, j’en suis à peu près où j’espérais après deux courses (7e à Val d’Isère il y a trois semaines), mais j’espère être encore meilleur pour la suite notamment à Kitzbühel en janvier ».

Le Suisse Mauro Caviezel, tenant du petit globe du super-G, est sorti du podium pour la première fois de l’hiver dans la discipline : il a terminé 5e à 1 sec 36/100e.

Les skieurs retrouvent la piste Stelvio de Bormio mercredi pour une descente.

Classement

1. Ryan Cochran-Siegle (É.-U.) 1 : 2943

2. Vincent Kriechmayr (AUT) 1 : 3022

3. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 1 : 3037

4. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1 : 3061

5. Mauro Caviezel (SUI) 1 : 3079

6. Kjetil Jansrud (NOR) 1 : 3080

7. Romed Baumann (GER) 1 : 3088

8. Urs Kryenbühl (SUI) 1 : 3091

9. Marco Odermatt (SUI) 1 : 3093

10. Matthias Mayer (AUT) 1 : 3096

11. Gino Caviezel (SUI) 1 : 3119

12. Alexis Pinturault (FRA) 1 : 3121

13. Loic Meillard (SUI) 1 : 3124

14. Blaise Giezendanner (FRA) 1 : 3127

15. Simon Jocher (ALL) 1 : 3128

15. Travis Ganong (É.-U.) 1 : 3128

17. Miha Hrobat (SLO) 1 : 3143

18. Dominik Paris (ITA) 1 : 3145

19. Nils Allegre (FRA) 1 : 3146

20. Andreas Sander (ALL) 1 : 3158

21. Josef Ferstl (ALL) 1 : 3159

22. Brice Roger (FRA) 1 : 3168

22. Stefan Rogentin (SUI) 1 : 3168

24. Max Franz (AUT) 1 : 3177

24. Roy Piccard (FRA) 1 : 3177

26. Matteo Marsaglia (ITA) 1 : 3183

27. Stefan Babinsky (AUT) 1 : 3184

28. James Crawford (CAN) 1 : 3186

29. Johan Clarey (FRA) 1 : 3195

30. Emanuele Buzzi (ITA) 1 : 3207

31. Christof Innerhofer (ITA) 1 : 3210

32. Christian Walder (AUT) 1 : 3221

33. Beat Feuz (SUI) 1 : 3243

34. Daniel Hemetsberger (AUT) 1 : 3245

35. Manuel Schmid (ALL) 1 : 3257

36. Pietro Zazzi (ITA) 1 : 3278

37. Bryce Bennett (É.-U.) 1 : 3282

38. Hannes Reichelt (AUT) 1 : 3298

39. Nicolas Raffort (FRA) 1 : 3307

40. Adrien Théaux (FRA) 1 : 3327

41. Jared Goldberg (É.-U.) 1 : 3339

42. Raphael Haaser (AUT) 1 : 3354

43. Benjamin Thomsen (CAN) 1 : 3367

44. Florian Schieder (ITA) 1 : 3370

45. Erik Arvidsson (É.-U.) 1 : 3443

N’a pas pris le départ : Dominik Schwaiger (ALL)

N’ont pas terminé : Christoph Krenn (AUT), Riccardo Tonetti (ITA), Martin Cater (SLO), Ralph Weber (SUI), Felix Monsen (SUE), Bostjan Kline (SLO), Jeffrey Read (CAN)