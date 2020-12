(Val D'isère) La championne du monde de descente Corinne Suter a enlevé l’épreuve initiale de la saison dans la discipline, lors d’une journée au cours de laquelle Nicole Schmidhofer a été victime d’une violente sortie de piste à pleine vitesse et a été projetée au-delà des filets de sécurité.

Associated Press

Filant à plus de 100 km/h vers la fin de sa descente, Schmidhofer a perdu le contrôle de ses skis après avoir fait un saut et à l’approche d’un virage à droite.

Lorsqu’elle a dévié du parcours, les carres aiguisées de ses skis ont coupé les deux rangées de filets de sécurité, et l’Autrichienne a atterri sur une partie de la piste hors de la vue des caméras de télévision.

Schmidhofer a reçu une aide médicale sur les lieux et a été évacuée sur un traîneau une quinzaine de minutes plus tard. Il n’y a pas eu de mise à jour immédiate sur son état, même si l’équipe de ski autrichienne a fait savoir qu’elle était consciente et réactive.

Schmidhofer, championne du globe de cristal de la descente en 2018-2019 et championne du monde de super-G en 2017, n’a pas été la seule concurrente à avoir des ennuis sur cette partie du parcours, où la visibilité était un problème en raison de l’alternance d’ombre et de passages ensoleillés.

La championne en titre du classement général Federica Brignone, la Suissesse Joana Haehlen et l’Américaine Alice McKennis Duran ont également chuté, mais toutes ont été capables de descendre par elle-même.

L’accident de Schmidhofer a interrompu la course pendant une trentaine de minutes, car les travailleurs de piste ont eu besoin de temps pour réparer la clôture.

Suter a devancé Sofia Goggia de 11 centièmes de seconde pour inscrire sa deuxième victoire en carrière. La skieuse suisse a remporté la totalité de ses sept podiums en descente lors des 11 dernières courses.

La saison dernière, Suter est devenue la première skieuse à remporter à la fois les titres de la descente et de super-G depuis que l’Américaine Lindsey Vonn a réussi l’exploit en 2015-2016.

L’Américaine Breezy Johnson a terminé à la troisième place, son premier podium en carrière. Elle avait réalisé le meilleur chrono de la dernière séance d’entraînement, jeudi.

Marie-Michèle Gagnon, de Lac-Etchemin, s’est classée au 18e rang.

Petra Vlhova, meneuse du classement général de la Coupe du monde, a terminé à 2,35 de la gagnante du jour.