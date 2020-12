Les parcours de sprint comme celui de la Coupe du monde d’Arosa en Suisse ne permettent aucune erreur en ski cross, ce qui a compliqué la tâche de Hannah Schmidt et de Chris Del Bosco, mercredi, tous deux stoppés en huitièmes de finale après un mauvais départ.

Luc Turgeon

Sportcom

« J’ai eu quelques difficultés au départ, qui est une section plus difficile pour moi, a affirmé Hannah Schmidt. C’est dur d’avoir le bon timing et les bonnes techniques, mais j’ai appris de cette course. Je vais aussi travailler mes stratégies pour savoir où me placer selon les situations. »

La skieuse est parvenue à rattraper les autres compétitrices durant la descente, mais avec une course aussi courte, elle a finalement manqué de temps. « Ça ne dure que 30 secondes, alors c’est difficile de se reprendre en si peu de temps », a ajouté la skieuse qui a pris le 17e rang.

Sur le même parcours, mardi, la Québécoise s’était d’ailleurs rendue en quarts de finale et avait fini 16e de la première étape de la Coupe du monde de la saison.

Hannah Schmidt se dit tout de même satisfaite de ses premiers départs en 2020-21, où elle a pu constater qu’elle a ce qu’il faut pour rivaliser. Elle préfère toutefois user de patience et gagner en expérience avant de se fixer un quelconque résultat comme objectif.

« Je peux skier avec toutes les filles du circuit et être au même niveau. Toute l’équipe canadienne est forte et j’ai ma place, mais je sais qu’il me reste du travail à faire, a-t-elle confié. Ça va prendre plus que deux courses, toutes les filles du top-20 aujourd’hui ont peut-être fait le parcours dix fois par le passé. C’est vraiment une question d’expérience. »

Après avoir obtenu la médaille d’argent mardi, la Suisse Fanny Smith est cette fois montée sur la plus haute marche du podium. La Canadienne Marielle Thompson a terminé deuxième, suivie de Talina Gantenbein, également de la Suisse.

Chez les hommes, Chris Del Bosco a été le troisième de sa vague à franchir la ligne d’arrivée lors des huitièmes de finale, complétant sa journée au 17e échelon.

« C’est un peu frustrant, mais les sprints sont toujours difficiles et tout peut arriver. J’ai vraiment bien skié aux seizièmes de finale, mais je n’ai pas été en mesure de répéter cette performance pour les huitièmes de finale », a dit Del Bosco, qui avait terminé 12e mardi.

Le Suédois Viktor Andersson a remporté la médaille d’or, tandis que celles d’argent et de bronze sont allées au Suisse Ryan Regez et au Canadien Kevin Drury.

Jared Schmidt a quant à lui été stoppé aux seizièmes de finale et a fini 49e. Mardi, le skieur de 23 ans s’était classé 43e.

Direction Val-Thorens

La prochaine Coupe du monde de ski cross aura lieu cette fin de semaine à Val-Thorens, en France. Une étape où Chris Del Bosco a connu du succès par le passé, ayant notamment raflé l’or en 2014, en 2015, et en 2017.

« Je suis content de faire des courses, parce que je n’étais même pas sûr d’être en mesure d’en faire en décembre », a admis celui qui a subi une blessure à un tendon d’Achille en août dernier, nécessitant une longue réadaptation. « C’est bien d’avoir pris part à quelques courses avant de me rendre sur une vraie piste comme celle de Val-Thorens. »

Tout comme son coéquipier, Hannah Schmidt a hâte d’être en action en France et de participer à une Coupe du monde dans un autre format que le sprint. « C’est un parcours plus long qu’ici, comportant plus de courbes et de gros sauts. Ça nous donne plus de temps et ça va être mieux pour moi je crois », a-t-elle conclu.