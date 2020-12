(Santa Caterina di Valfurva) Le Suisse Marco Odermatt, homme en forme du début de saison en géant, a offert une démonstration de force lundi lors de la deuxième course à Santa Caterina (Italie).

Robin GREMMEL

Agence France-Presse

L’Américain Tommy Ford et le Croate Filip Zubcic, vainqueur samedi et auteur d’une 2e manche phénoménale complètent le podium.

Troisième de la première manche, cinquième au final : Alexis Pinturault a réalisé une copie conforme de sa course de samedi sur ce deuxième géant repoussé de dimanche à lundi en raison d’incessantes chutes de neige dans la petite station lombarde.

Sous un ciel légèrement éclairci après quatre jours dans l’obscurité, le Français avait la mine déconfite après une deuxième manche propre. Trois skieurs le devançaient alors pour seulement 9 centièmes de seconde, avant qu’Odermatt ne règle tout le monde.

« Ça reste correct »

« Ça reste deux résultats honnêtes. Il va certes falloir faire mieux dans le futur, mais ça reste correct, a-t-il estimé après la course. Je pense faire une petite faute avant de prendre de la vitesse. Ici il y a tellement peu d’endroits où l’on prend de la vitesse, si on les loupe, c’est vite compliqué. »

Quatrième à Sölden puis deux fois 5e en Italie, le dauphin d’Aleksander Aamodt Kilde l’an passé pour le gros globe peut se consoler avec la 15e place du Norvégien lundi et la 12e place de son compatriote Henrik Kristoffersen, a priori ses deux principaux concurrents pour le titre final. Mais attention à Odermatt…

Odermatt et Pinturault à égalité de points

Santa Caterina, haut lieu du sport italien : accrochée dans la pente du Gavia, col mythique du Tour d’Italie, la petite station lombarde est aussi le fief de la plus grande skieuse de l’histoire transalpine, la triple championne olympique et triple championne du monde Deborah Compagnoni.

Sur la piste qui porte le nom de la championne, Marco Odermatt s’est élevé à la hauteur des légendes en écrasant la course : il y a moins d’écart entre lui et le 2e Tommy Ford (à 73 centièmes), qu’entre l’Américain et le Canadien Trevor Philp, 16e à 1 sec 42/100 e.

Le jeune Suisse (23 ans) ne surprend personne, il est à sa place sur la plus haute marche d’un podium. Quadruple champion du monde junior en 2018 à Davos (géant, combiné, super-G, descente), Odermatt compte déjà six podiums sur un géant de Coupe du monde dont trois en trois courses cette saison.

Sa première victoire en géant comble le vide du palmarès suisse dans la discipline chez les messieurs depuis près de dix ans (Carlo Janka avait gagné en mars 2011).

Talentueux également en vitesse (il a déjà gagné un super-G de Coupe du monde l’hiver dernier aux États-Unis), sa polyvalence en fait un outsider pour le gros globe de cristal cette saison, après avoir été freiné l’hiver dernier par une opération du genou droit en décembre 2019.

Il prend d’ailleurs la tête du classement général, à égalité de points avec Alexis Pinturault, et le devance même au décompte des places (1 victoire chacun, une 2e place pour le Suisse contre 0 pour le Français).

Les débuts des épreuves de vitesse samedi et dimanche à Val d’Isère (descente et super-G) en diront plus sur ses ambitions pour la saison.