(Ruka) Justine Dufour-Lapointe a abouti au pied du podium dans l’épreuve féminine des bosses à la Coupe du monde de ski acrobatique de Ruka, en Finlande, samedi.

La Presse Canadienne

La Québécoise âgée de 26 ans fut la seule représentante du Canada à prendre part à la super-finale, qui réunissait les six meilleures bosseuses. Elle a récolté 73,66 points.

La Française Perrine Laffont a triomphé en vertu d’un pointage de 79,18 points. L’Américaine Jaelin Kauf a grimpé sur la deuxième marche du podium avec 75,74 points, devant la Russe Anastasiia Smirnova (74,27).

Les autres bosseuses canadiennes, Chloé Dufour-Lapointe, Valérie Gilbert, Berkley Brown et Maia Schwinghammer n’ont pu franchir les qualifications et ont abouti en 24e, 25e, 29e et 33e positions, respectivement.

Du côté masculin, le Japonais Ikuma Horishima a remporté sa surprise la super-finale avec 80,86 points.

Horishima fut l’un des rares bosseurs à vaincre le Québécois Mikaël Kingsbury la saison dernière sur le circuit de la Coupe du monde. Le Japonais a notamment triomphé dans l’épreuve des bosses à Deer Valley le 6 février dernier, et quelques semaines plus tard en bosses en parallèle au Kazakhstan.

Le Suisse Marco Tade a terminé deuxième avec 78,93 points, tandis que le Suédois Ludvig Fjallstrom (76,09) a complété le podium.

Aucun Canadien n’a participé à la super-finale.

Kerrian Chunlaud et Brenden Kelly ont été les meilleurs représentants de l’unifolié en vertu de leurs 11e et 13e rangs, respectivement.

Pour leur part, les Québécois Laurent Dumais, Elliot Vaillancourt et Gabriel Dufresne ont fini 42e, 45e et 52e, dans l’ordre. Le Canadien Jordan Kober n’a pu compléter l’épreuve.

Kingsbury, le champion en titre de la Coupe du monde, n’a pas participé à cette épreuve. Il a subi deux fractures aux vertèbres thoraciques lors d’une chute survenue à l’entraînement dimanche dernier et en conséquence il sera sur la touche pour une période de quatre à six semaines.

C’est donc dire que le bosseur de Deux-Montagnes sera aussi absent de la deuxième escale de la Coupe du monde de bosses qui se déroulera à Idre Fjäll, en Suède, du 11 au 13 décembre.