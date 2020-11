Laurence St-Germain a obtenu l’un des meilleurs résultats de sa carrière en terminant sixième du premier slalom de la saison de Coupe du monde présenté samedi à Levi, en Finlande.

Sportcom

« J’essayais de ne pas me fixer trop d’objectifs pour ma première course et de juste laisser le stress partir en premier. Je suis vraiment contente d’avoir eu deux manches comme ça aujourd’hui. Je ne pensais pas faire aussi bien », a avoué la meilleure Canadienne du jour.

Cette course, qui marquait le retour à la compétition de l’Américaine Mikaela Shiffrin, triple lauréate du grand globe de cristal, a été remportée par la Slovaque Petra Vlhova (1 min 50,11 s). Shiffrin a terminé deuxième à 0,18 seconde tandis que l’Autrichienne Katharina Liensberger (+0,57 seconde) est montée sur la troisième marche du podium.

PHOTO JUSSI NUKARI, LEHTIKUVA VIA REUTERS Petra Vlhova

Grâce à une excellente deuxième descente, St-Germain, de Saint-Ferréol-les-Neiges, a amélioré son classement d’un rang, elle qui était provisoirement septième après la première manche.

« Quand j’ai passé la ligne d’arrivée, je n’étais pas vraiment sûre si c’était assez pour garder ma place et quand j’ai vu que j’étais première, j’étais vraiment contente de la garder. Et de monter sixième, c’était encore mieux », a raconté la Québécoise qui a terminé à 1,42 seconde de la gagnante.

Le parcours de Levi a enfin souri à la skieuse de 26 ans. « Ici dans les dernières années, j’avais toujours de la misère sur le plat au début et je perdais plus de temps. Cette année, j’étais plus collée aux meilleures en haut et je crois que c’est ce qui a fait la différence. C’était plus rapide et je préfère ça. Ça me donne plus de rythme pour rentrer dans le parcours », a-t-elle expliqué.

La saison dernière, Laurence St-Germain avait obtenu trois top 10 en Coupe du monde. Son meilleur résultat avait été une cinquième place au slalom en parallèle de Saint-Moritz en décembre. Précédemment, elle avait également terminé sixième au slalom des Championnats du monde en 2019.

Vlhova une quatrième fois de suite

Mikaela Shiffrin était de retour près de 10 mois après sa dernière participation à une Coupe du monde. En février, elle s’était éloignée du circuit à la suite du décès soudain de son père. Elle devait participer à la dernière course de la saison en mars, mais celle-ci avait été annulée en raison de la pandémie.

Les victoires des 27 derniers slaloms de Coupe du monde sont maintenant partagées entre Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova, détentrice du petit globe de la spécialité. Par ailleurs, il s’agissait d’une quatrième victoire consécutive en slalom pour la Slovaque en Coupe du monde.

L’action reprendra dimanche, toujours sans les skieuses suédoises, placées en quarantaine après le test positif à la COVID-19 de leur entraîneur. Un deuxième slalom est au programme.

« J’ai hâte. C’est différent. C’est la première fois qu’il y aura deux slaloms de suite en Coupe du monde. Je ne veux pas changer ma mentalité et essayer de trop attaquer. Je veux rester les pieds sur terre et essayer de faire la même chose demain », a conclu Laurence Saint-Germain.