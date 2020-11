Vancouver et Whistler ont accueilli les JO d’hiver en 2010.

(Vancouver) Le conseil municipal de Vancouver a reporté à 2021 sa décision de soutenir le dépôt d’une candidature pour l’organisation des Jeux olympiques d’hiver de 2030.

La Presse Canadienne

Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, la conseillère Melissa De Genova a déclaré qu’elle était parvenue à repousser la décision au mois de mars 2021.

Elle a mentionné que ce report permettra d’élaborer un rapport qui identifiera les bénéfices de l’organisation des JO, et qui permettra à la population de s’enregistrer pour s’exprimer sur le sujet.

Le conseil municipal a voté à sept contre quatre en faveur du report de la décision.

De Genova avait présenté sa requête plus tôt cette année afin de demander au conseil municipal d’étudier la possibilité de présenter une candidature olympique, mais celle-ci a été reléguée aux oubliettes à la suite de la pandémie de coronavirus.

Si la requête n’est pas amendée à la suite du dépôt du rapport en mars, alors De Genova souhaite que le conseil municipal expédie une lettre d’intention aux Comités olympique et paralympique canadiens, aux représentants locaux des Premières Nations, ainsi qu’aux représentants des gouvernements provincial et fédéral, afin d’obtenir leur opinion, et des sources de financement.

Vancouver et Whistler ont accueilli les Jeux olympiques d’hiver de 2010.