(Ottawa) Les Championnats canadiens de patinage artistique ont été repoussés d’un mois en raison de la pandémie du coronavirus.

La Presse Canadienne

La compétition sera présentée au Centre sportif Doug Mitchell Thunderbird, à Vancouver, du 8 au 14 février. À l’origine, elle devait avoir lieu au même endroit, du 11 au 17 janvier.

Dans un communiqué, Patinage Canada a précisé que la compétition se tiendra de façon présentielle et que le nombre de participants allait être réduit pour respecter les protocoles de sécurité. Seules les catégories junior et senior seront au programme et chaque discipline comptera deux sessions de patineurs.

Le Défi Patinage Canada prendra la place que devaient occuper les Championnats canadiens dans le calendrier. Prévue du 23 au 29 novembre à Edmonton, la compétition se tiendra à distance, alors que les patineurs s’exécuteront dans leur région de résidence.

Le Défi Patinage Canada est un évènement de qualification en vue des Championnats canadiens.

Le Grand Prix de Patinage Canada, qui devait être présenté à la fin du mois d’octobre à Ottawa, a déjà été annulé.

« La pandémie a engendré des défis pour nous tous, et notre priorité est de soutenir le développement et les objectifs de nos patineurs d’une manière sécuritaire », a fait savoir la présidente-directrice générale de Patinage Canada, Debra Armstrong, dans un communiqué.