Ski de fond : nouveau sursis pour Cendrine Browne

Après avoir été exclue de l’équipe nationale de ski de fond pour la saison à venir et s’être résignée à cette idée, Cendrine Browne a effectué un virage à 180 degrés. Elle a finalement fait appel auprès de Nordiq Canada qui lui a donné en partie gain de cause. L’athlète aura plus de temps pour répondre aux critères de sélection de l’équipe en raison de la saison de Coupe du monde écourtée au printemps.