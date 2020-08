(Vienne) L’ouverture de la saison de ski alpin traditionnellement organisée sur le glacier autrichien du Rettenbach à Sölden aura finalement lieu à huis clos les 17 et 18 octobre en raison du coronavirus, a annoncé l’organisateur mardi.

Agence France-Presse

Les courses de la Coupe du monde ne se disputeront pas devant un nombre restreint de spectateurs, comme cela avait été envisagé auparavant, mais en l’absence totale des supporters, « parce qu’il est important de se protéger et parce que c’était le souhait des fédérations internationale (FIS) et autrichienne (ÖSV) de ski », a indiqué le responsable du comité d’organisation Jakob Falkner au quotidien Tiroler Zeitung.

Aucune festivité entourant les descentes ne sera autorisée et un protocole sanitaire stricte interdira aux coureurs et aux entraîneurs de rencontrer les organisateurs et les journalistes, afin de limiter le risque de contamination au nouveau coronavirus.

Le début de la saison 2020/21 à Sölden avait été avancé aux 17 et 18 octobre dans le but de privatiser le glacier du Rettenbach.

Le slalom géant dames, course inaugurale de la saison 2020/21, se déroulera le samedi 17 octobre, alors que le géant masculin se disputera le lendemain.

La saison de ski alpin 2019/20 n’avait pas pu aller à son terme en raison de la pandémie : les finales ont été annulées en mars.