Le Norvégien Petter Northug (à gauche), sur le podium d’une épreuve de la coupe du monde disputée sur le Mont-Royal le 2 mars 2016. Il est en compagnie du vainqueur de la course, Emil Iversen, et de Sergueï Ustiugov.

Alcool au volant et cocaïne : le Norvégien Peter Northug fait son mea culpa

(Oslo) Le double champion olympique de ski de fond Petter Northug a admis posséder de la cocaïne, avoir fait un excès de vitesse et de conduite avec des facultés affaiblies.

Associated Press

« J’ai commis une grosse erreur, a écrit Northug, âgé de 34 ans, sur Facebook. Je conduisais beaucoup trop vite et j’ai également été emmené aux urgences pour une prise de sang. De plus, la police a trouvé une petite quantité de drogue chez moi. Il s’agit de cocaïne. »

Deux fois médaillé d’or

Le célèbre Norvégien, qui a remporté deux médailles d’or aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010 et 13 fois champion du monde, a pris sa retraite du sport en 2018.

Après avoir été arrêté pour excès de vitesse, la police a fouillé son domicile et a trouvé la cocaïne.

Lundi, le procureur Silje Haugerstuen Bergsholm a déclaré à l’agence de presse norvégienne NTB que Northug faisait face à des accusations préliminaires pour excès de vitesse pour conduite à 168 km/h dans une zone de 110 km/h, conduite sous l’influence d’une substance et possession de stupéfiants.

Les accusations préliminaires sont une étape avant les accusations formelles. Aucune date pour un procès n’a encore été fixée.

« Je suis désespéré et j’ai peur de ce que l’avenir me réservera, et je suis incroyablement désolé pour tous ceux que j’ai déçus, encore une fois. Je sais que ce sera maintenant une affaire criminelle. Ensuite, je prendrai la responsabilité de ce que j’ai fait », a écrit Northug vendredi, au lendemain des infractions.

Délit de fuite en 2014

En 2014, Northug a eu un accident au volant de sa voiture en Norvège alors qu’il conduisait sous l’influence de l’alcool. Il a fui les lieux et s’est excusé plus tard pour l’accident au cours duquel un passager s’est fracturé la clavicule.