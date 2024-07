Esther Brossard est l’un des talents les plus en vue du soccer féminin québécois, et peut-être même canadien. Et elle s’apprête à vivre une aventure universitaire américaine qu’elle attend depuis longtemps.

« Je suis vraiment très excitée, nous explique l’attaquante de 18 ans de l’Académie du CF Montréal. C’est la fin d’une étape importante pour moi au Québec. »

L’artilleuse, qui a inscrit 16 buts en autant de matchs avec le CFM en Ligue1 Québec, cette saison, a obtenu l’an dernier une bourse pour poursuivre ses études en ingénierie à l’Université Lehigh, en Pennsylvanie. Il s’agit d’une école « reconnue mondialement » dans ce domaine d’études, dit-elle, et le programme de soccer, en première division de la NCAA, y est « très relevé ».

« Mon parcours scolaire a toujours été aussi important que mon parcours sportif », souligne la joueuse.

Et on la croit. L’attaquante, en bonne première de classe, s’est présentée à notre entretien au Centre Nutrilait équipée de notes retranscrites sur son téléphone. Une première, en ce qui nous concerne, pour une rencontre avec un ou une athlète.

« C’est une super porte-parole pour le club, nous dit son entraîneuse à l’Académie du CF Montréal, Julie Casselman. Elle s’exprime bien. Elle est très, très intelligente. Je suis vraiment contente qu’on l’ait dans le programme. »

Évidemment, Brossard n’est pas sans savoir qu’une nouvelle ligue professionnelle de soccer féminin, la Super Ligue du Nord (SLN), verra le jour dès l’an prochain au Canada, et à Montréal. Elle qui tient à son parcours scolaire, pourrait-elle envisager de le mettre sur pause si une offre professionnelle tombe devant elle ?

« Idéalement, j’aimerais obtenir mon diplôme d’ingénieure et après voir mes opportunités, confirme-t-elle. Mais on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. S’il y a une opportunité exceptionnelle qui se présente, c’est sûr que je vais y penser. »

L’effet « incroyable » de la SLN

Voilà donc un tout nouveau dilemme pour les joueuses canadiennes. Un dilemme qu’elles ont été nombreuses à réclamer pendant des années.

Pour Julie Casselman, l’arrivée de la SLN dès 2025 ouvre un chemin qui n’existait pas, notamment pour les jeunes pépites prêtes à éclore rapidement. Rappelons que chez le CFM, cinq joueuses ont déjà été rappelées par l’équipe U17 du Canada : la capitaine Juliette Perreault, la milieu Marée-Anne Van Doesburg, la gardienne Khadijah Cissé ainsi que les défenseures Inès Nourani et Yasmine Décombe.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE L’entraîneuse-chef de l’Académie féminine du CF Montréal, Julie Casselman

« Dans un monde idéal, je dirais que les joueuses de premier plan devraient penser à passer pro, que ce soit [dans l’une des six équipes de la SLN], peu importe. Et de faire leurs études au Canada en même temps. »

Elle nomme deux « gros avantages ».

« Premièrement, tu es dans un environnement pro où tu t’entraînes tous les jours avec des filles plus vieilles, avec 25 matchs par année. [Deuxièmement], tu fais un diplôme canadien qui est reconnu ici, avec lequel tu n’as pas besoin de faire des équivalences quand tu reviens. »

Mais pour celles qui doivent encore se développer, elle les encourage à aller aux États-Unis et à faire leurs quatre années en NCAA. À leur retour à 21, 22 ans, le temps sera peut-être mieux choisi pour passer chez les pros.

Du reste, Casselman prévoit déjà un effet « incroyable » lié à l’arrivée de la SLN.

« Ailleurs dans le monde, tu es toujours considérée comme une étrangère, explique-t-elle. Selon les ligues, il y a différentes règles. Quatre, cinq, sept étrangères. Tu dois toujours te battre contre les Brésiliennes, les Norvégiennes, les Américaines pour ces places. Avec la ligue au Canada, tu ouvres la place à 18, 20 Canadiennes par équipe. »

Esther Brossard a « hâte de voir » comment la Super Ligue du Nord va évoluer.

« C’est le bon timing, dit-elle, lorsqu’on lui fait remarquer la chance qu’elle a de pouvoir espérer jouer pro, chez elle. C’est un moment où la popularité s’accroît pour le sport féminin. Pas seulement pour les athlètes, mais aussi pour les femmes qui sont dirigeantes sportives. C’est vraiment motivant pour nous. Il y a plein de portes qui s’ouvrent. On est très excitées. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Esther Brossard

« Elle cherche constamment à être meilleure »

Court résumé des notes préparées par Esther Brossard : sportivement active depuis un jeune âge, elle a commencé à jouer au soccer de façon compétitive à 10 ans. Souvent surclassée dans les catégories d’âge, elle est passée par différents clubs montréalais avant d’aboutir au Programme Excel Féminin (PEF), devenu l’Académie du CFM.

« J’ai eu la chance d’être exposée à plusieurs entraîneurs qui ont chacun amené différents styles de jeu. J’ai aussi dû m’adapter chaque année à un nouveau groupe de joueuses. Je pense qu’en tant qu’attaquante de pointe, ça m’a permis de développer plusieurs facettes de mon jeu. »

Julie Casselman note son « parcours atypique » : Brossard a été admise au PEF à 16 ans plutôt qu’à 14 ans. « Ça en dit beaucoup sur sa force de caractère. »

Au-delà de ses nombreuses qualités de marqueuse de but, ce qui la caractérise le plus selon Casselman, « c’est sa mentalité, son état d’esprit hyper compétitif ».

« Elle cherche constamment à être meilleure. Que ce soit elle, individuellement, ou le collectif. Quand quelque chose ne fonctionne pas, elle veut que ça fonctionne. Elle cherche des solutions. Elle n’a pas peur de venir nous parler. »

Cette détermination ne l’aide pas seulement elle, mais aussi tout le groupe.

Puisque Brossard « veut toujours être meilleure, ça encourage ses coéquipières à être de la même façon », dit Casselman.

« Quand elle va partir à l’université, elle va nous manquer. »

Et ça s’en vient vite. Elle part dans moins d’une semaine. Elle disputera le match éliminatoire de son équipe ce dimanche, au Centre Nutrilait. Puis se dirigera vers Lehigh pour le 1er août, moment où la présaison de deux semaines va se mettre en branle. Elle y sera entraînée par Gina Lewandowski, une ancienne joueuse qui a évolué une quinzaine d’années avec le Bayern Munich, notamment.

Tes boîtes sont-elles prêtes ? lui demande-t-on en ce mercredi radieux au Centre Nutrilait.

« Je commence [jeudi] à faire mes valises ! »