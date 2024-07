Sur un terrain, les filles s’entraînent. Sur un autre, derrière, plus près des conteneurs du port de Montréal, des plus jeunes s’amusent. Et autour de l’heure habituelle de 10 h 30, les pros du CF Montréal traversent le long couloir entre les deux surfaces pour se diriger vers leur pelouse naturelle, au fond.

C’était une matinée occupée au Centre Nutrilait au passage de La Presse, mercredi dernier. Et pour Julie Casselman, entraîneuse-chef du programme féminin de l’Académie du CFM, cette cohabitation est bienvenue.

« Les filles voient les pros tous les jours », dit-elle lors d’une rencontre d’une vingtaine de minutes avec le représentant de votre journal après la séance, dans une salle de classe du centre d’entraînement.

« Ça fait vraiment un sentiment d’appartenance complet. Pas juste envers le maillot, mais envers le club, les infrastructures. Les filles apprécient. Nous, en tant que staff, on apprécie énormément. On fait partie du club à 100 %. »

Sa joueuse étoile Esther Brossard, autrice de 16 buts en 16 matchs cette saison en Ligue1 Québec, est du même avis.

« On s’entraîne juste à côté des équipes de garçons, nous dit l’attaquante de 18 ans vers la fin de la séance d’entraînement de ses coéquipières. C’est comme une vraie famille. On baigne dans un environnement professionnel où tout le monde partage la même passion pour le sport, et qui nous pousse à toujours viser plus haut. »

Haut comme les championnats provinciaux, qu’elles veulent atteindre en remportant le titre québécois. Le CF Montréal a terminé au premier rang du classement du championnat, mais il lui reste maintenant à s’imposer sur deux matchs éliminatoires pour signer un deuxième titre en deux ans. La première rencontre, contre le Royal Sélect Beauport, aura lieu ce dimanche, ici même, au Centre Nutrilait.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les joueuses de l’Académie féminine du CF Montréal affronteront le Royal Sélect Beauport dimanche.

Une année 2023 de transition

Un retour en arrière s’impose, ici.

Le CF Montréal a annoncé l’introduction du programme féminin à son académie au mois de mai 2023. Pour ce faire, il a pris en charge le Programme Excel Féminin (PEF), un centre national de développement de Soccer Québec qui regroupait les meilleures joueuses de la province de 15 à 18 ans. Le PEF est l’un des trois « super centres » de développement au Canada, avec celui des Whitecaps de Vancouver et le National Development Center de l’Ontario.

Pendant la transition de l’été dernier, cet arrangement a surtout fait en sorte que les joueuses du PEF ont porté le maillot du CFM pour ses matchs et ses entraînements, en plus d’obtenir plus de ressources et de visibilité. Ses activités étaient en revanche encore regroupées au centre sportif de Bois-de-Boulogne, à Laval.

« Officiellement, cette année, c’est notre première saison avec l’Académie », explique Esther Brossard.

Et la plus grande différence entre le PEF et le CFM ?

« Aujourd’hui, avec le soutien du club et des différents partenaires, les filles ne paient absolument rien », nous soumet Julie Casselman.

À titre comparatif, avant l’arrivée du CF Montréal dans le portrait, les coûts payés par les parents pour leurs joueuses pouvaient atteindre les 3500 $ par année, si la saison incluait des voyages.

« Veux, veux pas, c’est un enjeu de moins pour les familles, pour les parents », dit celle qui était auparavant coordonnatrice du soccer féminin chez Soccer Québec.

Jusqu’en septembre dernier, c’est elle qui s’occupait de « faire rentrer les filles dans les écoles », « d’organiser les matchs hors concours », de réserver les autobus, les avions.

« Maintenant, je suis 100 % entraîneure du programme, donc je n’ai plus à faire toutes ces belles tâches connexes. Je peux vraiment me concentrer sur ce qui se passe sur le terrain avec l’équipe. »

Avec un succès certain, jusqu’à maintenant : en 2023, les filles de moins de 18 ans du PEF/CFM ont remporté le titre québécois de Ligue1 Québec, un circuit semi-pro avec notamment des joueuses adultes. En 2024, c’est 10 victoires en 16 matchs pour Montréal, le meilleur total de buts inscrits avec 38, et un profil de favorites en vue des éliminatoires.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE L’entraîneuse-chef du programme féminin de l’Académie du CF Montréal, Julie Casselman (au centre)

« Le rêve serait d’avoir tout le monde ici »

À quoi ressemble le quotidien d’une joueuse de l’Académie féminine du CF Montréal ?

Il s’agit d’un programme sport-études, comme chez les garçons. Le club est associé à six écoles de la grande région de Montréal.

« Elles vont à l’école le matin, nous dit Julie Casselman. Certaines partent très tôt. »

Il y en a une qui part de chez elle à 5 h 30 le matin pour s’y rendre.

Le midi pendant l’année scolaire, les joueuses se rendent à Bois-de-Boulogne, le camp de base du PEF qui devra encore être utilisé aussi longtemps que le Centre Nutrilait ne sera pas agrandi. Casselman parle du besoin d’un terrain et de vestiaires supplémentaires pour que toute « la famille » du CF Montréal puisse être réunie sur le site de l’ancienne caserne Létourneux.

« Le rêve serait d’avoir tout le monde ici, mais il y a des réalités d’infrastructures », souligne l’entraîneuse.

L’été, soit pendant l’essentiel de sa saison, l’équipe féminine peut profiter des installations du CN, les partageant avec l’équipe réserve du CFM, puisque les garçons des formations U15, U16 et U18 ont congé hors des mois d’école. C’est le cas en ce mercredi ensoleillé de juillet.

Durant l’année, les filles sont prises en charge à partir de 13 h 30 au centre d’entraînement, soit pour un entraînement, soit en salle de classe pour des rencontres d’équipe, soit encore pour poursuivre leurs études.

À 17 h, retour à la maison, et rebelote le lendemain, cinq jours par semaine.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les joueuses de l’Académie féminine du CF Montréal à l’entraînement

« On doit prouver qu’on a notre place »

Selon Esther Brossard, cette charge de travail propre à l’académie permet à l’équipe d’obtenir de bons résultats face à des équipes aux joueuses plus vieilles, plus matures physiquement. Certaines sont aussi passées par le PEF.

« Je pense que par nos qualités techniques et athlétiques, on peut compenser, croit l’artilleuse. On a la chance d’être dans une académie et de s’entraîner tous les jours. Ça ressemble vraiment à l’environnement que vivent les vrais professionnels. De ce côté-là, on en bénéficie beaucoup. »

Casselman va même plus loin. Elle parle de « l’ambition » chez ses joueuses de « prouver à tout le monde que ce n’est pas parce [qu’elles] sont plus jeunes [qu’elles] ne peuvent pas jouer ».

« C’est vraiment dans leur discours, dans la manière dont elles jouent. On doit prouver qu’on a notre place dans cette ligue-là, qu’on n’a pas été championnes l’année passée pour rien. »