PHOTO NELL REDMOND, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Après une Copa América réussie, les transferts bienvenus des Canadiens en Europe se poursuivent. Après Ismaël Koné avec l’Olympique de Marseille, voilà que Moïse Bombito rejoint son compatriote québécois en France.

Selon l’informateur Fabrizio Romano, le défenseur du Canada et des Rapids du Colorado se serait entendu avec l’OGC Nice, en Ligue 1. Le montant du transfert serait estimé à 7 millions d’euros, et Bombito aurait signé un contrat de quatre ans, soit jusqu’en 2028.

Il s’agit là d’une excellente première destination post-MLS pour le Montréalais de 24 ans. Nice s’est qualifié l’an dernier pour la prochaine Ligue Europa, en vertu de sa cinquième position au classement du championnat français.

Selon Romano, Bombito s’y rendrait dès cette semaine. Le calendrier de la Ligue 1 se met en branle ce week-end. Le premier match de Nice aura lieu ce dimanche, contre Auxerre — le nouveau club d’un autre international canadien, francophone qui plus est : Theo Bair.

Bombito a fait ses débuts en MLS en 2023, avec les Rapids. C’est aussi cette année-là qu’il est apparu sur le radar de l’équipe canadienne.

Mais c’est sous Jesse Marsch, ce printemps et cet été, que le Québécois a le plus brillé. Marsch l’a titularisé pour les matchs amicaux contre les Pays-Bas et la France, puis pour toute la Copa.

Après ce tournoi réussi, ce n’était qu’une question de temps avant que le défenseur reçoive des appels de l’Europe. Selon Fabrizio Romano, l’Olympique Lyonnais ainsi que RB Salzburg, en Autriche, auraient également été intéressés par le Québécois dans les dernières semaines.

En plus de Koné, Bair et maintenant Bombito, Derek Cornelius (Marseille) est un autre de ces joueurs canadiens qui ont pris la direction de la France cet été. Jonathan David, pour sa part, est encore à Lille, mais il n’est pas impossible que l’attaquant se trouve un autre club d’ici la fin du mercato.