(Montréal) Le CF Montréal a annoncé lundi avoir échangé le défenseur Ruan au FC Dallas, en retour d’un montant pouvant atteindre 150 000 $ en argent d’allocation générale.

La Presse Canadienne

Le Bleu-blanc-noir avait acquis le défenseur latéral brésilien le 12 décembre 2023, en provenance du D.C. United.

Ruan a été titulaire dans 24 des 25 matchs qu’il a disputés pour le CF Montréal cette saison, récoltant deux buts et six passes décisives en 2006 minutes de jeu. Il a également participé à deux matchs de la phase de groupe de la Coupe des Ligues et à un match du Championnat canadien contre le Forge FC.

Le CF Montréal a reçu un montant garanti de 50 000 $ en argent d’allocation générale en 2024 et pourrait recevoir jusqu’à 100 000 $ supplémentaires en argent d’allocation générale en 2025, si certaines conditions liées à la performance sont remplies.