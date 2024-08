« Je pensais que j’étais à la traîne lorsque je suis sorti du placard. » En vérité, David Testo a été à ce point précurseur… que presque personne ne l’a suivi.

Et 13 ans après son coming-out, ce n’est pas le seul triste constat que doit se faire l’ancien milieu de terrain et capitaine de l’Impact de Montréal.

« Je te le jure sur ma vie, jamais je n’aurais cru que nous aurions encore cette conversation à ce jour. »

Cette conversation, c’est celle qu’il a suscitée en 2011 en devenant le premier joueur américain de soccer à déclarer publiquement son homosexualité. C’est celle que La Presse a tenue virtuellement avec Testo, mercredi dernier, en lien avec la Fierté de Montréal, ce dimanche.

C’est celle qui n’a lieu que trop rarement dans la sphère professionnelle du sport masculin, aujourd’hui. Depuis sa révélation par l’entremise de Radio-Canada en 2011, seule une poignée de joueurs de soccer dans le monde ont déclaré ne pas s’identifier comme hétérosexuel.

Il s’agit d’une anomalie. Selon une étude d’Ipsos publiée en 2021, la moyenne de la population mondiale qui ne s’identifie pas comme hétérosexuelle est de 9 %.

Si on transpose ce pourcentage à une équipe de soccer de la MLS, dont les effectifs comptent un maximum de 30 joueurs, cela indique qu’environ 2,7 joueurs par formation ne se considèrent pas comme hétérosexuels.

Il est donc peu probable qu’à travers toutes ces années, la poignée d’athlètes sortis du placard aient été les uniques sportifs à la sexualité diverse.

C’est pourquoi David Testo, qui réside aujourd’hui sur l’île de Vancouver, a accepté de nous parler. Comme il l’a fait auprès du confrère Vincent Destouches dans un important chapitre de son livre De l’Impact au CF Montréal – 30 ans d’histoire en 30 moments marquants.

C’est pourquoi il continue de donner des conférences dans des universités à ce sujet. Parce que son « travail n’est pas encore terminé ».

« Les choses n’ont pas changé, dit-il de l’autre côté de l’écran. Elles ont peut-être même régressé. Chaque année, il y a au minimum un gars dans chaque équipe qui souffre. Qui doit se réveiller tous les matins et porter un masque. Qui doit se cacher. Ne pas être lui-même. Ne pas performer au meilleur de ses capacités, parce qu’il doit toujours penser à la façon dont il parle, où il pose son regard, ce que les autres disent. Ils ne sont pas en mesure d’avoir un partenaire dans la vie qu’ils aiment vraiment. Ils ne sont pas en mesure d’avoir les amis et le soutien nécessaires. »

« Pourquoi agit-on encore de cette façon, en faisant souffrir nos coéquipiers ? »

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Pierre-Rudolph Mayard, Simon Gatti, Eduardo Sebrango et David Testo, après un but contre l’équipe de Cleveland, en juillet 2009

Comme avec Jackie Robinson…

David Testo a remporté le championnat de la USL en 2009, sous les ordres de Marc Dos Santos. Il a porté le brassard de capitaine de l’Impact à plusieurs reprises. Il avait trouvé son confort à Montréal, une « ville ouverte », en plus du « respect » de ses coéquipiers, certains devenus de « bons amis ».

Cette stabilité lui a fait croire qu’il était prêt à révéler son secret publiquement alors qu’il jouait encore professionnellement, environ un an avant qu’il ne concrétise finalement son souhait.

Mais il en a été repoussé par la direction du club, qui ne voulait pas de cette attention.

« J’étais tellement décidé à le faire, mais ça m’a fait penser que ce n’était peut-être pas la bonne façon de procéder. »

Limité par les blessures pendant la saison 2011, Testo a également vu l’Impact entamer abruptement sa transition vers la MLS. Plusieurs de ses amis et confidents sont partis, de nouveaux joueurs – et l’entraîneur Jesse Marsch – sont arrivés, et tout ce qui avait été bâti depuis son arrivée à Montréal en 2007 s’est envolé en fumée.

Malgré la promesse du club de l’amener avec lui en MLS, Testo est finalement libéré par l’Impact en octobre 2011. Un mois plus tard, il fait son coming-out public. Mais il ne se doutait pas, à ce moment, qu’il n’allait plus jamais avoir la chance de jouer au soccer professionnel.

« Il n’y avait aucun autre joueur actif ouvertement gai à l’époque, et j’étais lucide, convient-il. Je savais que ça pouvait avoir cet effet. Mais c’était difficile de voir ton agent te larguer. Tes amis les plus proches, ignorer tes appels. Même Marc Dos Santos, avec qui j’avais eu une super relation, n’était pas capable de me donner un essai avec les Whitecaps de Vancouver. Tout le monde semblait vouloir passer à autre chose. »

Il accepte alors son sort. « L’idée initiale, c’était de sensibiliser les gens au fait qu’il y a des gens queers qui jouent dans ces ligues et ces sports très hétéros. Juste parce que personne ne dit qu’il est gai et qu’on n’en parle pas, ça ne veut pas dire qu’ils n’existent pas. »

Et pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé. À Montréal, David Testo a proposé à Joey Saputo et Nick De Santis de continuer à porter leurs couleurs « pour des peanuts ». Selon lui, une « opportunité » se présentait à la direction de l’Impact sur un « plateau d’argent ».

« Montrons au reste du monde à quel point Montréal est ouverte, diverse, tolérante, se rappelle-t-il avoir proposé. Nous pourrions être la première équipe de l’histoire [à ce moment] à avoir un joueur ouvertement gai sur le terrain. Comme au baseball, avec Jackie Robinson. […] Je le ferais gratuitement, si on peut amener ça plus loin. Ce serait quelque chose de monumental pour faire grandir tout le monde. »

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Défilé de la Fierté au centre-ville de Montréal, l’été dernier

« On se bat pour notre survie »

Pour Testo, les évènements « corporatifs » de la Fierté organisés par les clubs et ligues – le brassard ou le chandail arc-en-ciel, les journées de sensibilisation – sont un « couteau à double tranchant ».

« On en a besoin, mais ça amène d’autres controverses », souligne l’homme de 43 ans, qui célèbre sa fête le jour même de notre entretien.

Surtout que dans les dernières années, de plus en plus de joueurs ont commencé à refuser de porter lesdits brassards ou chandails, qui heurtaient à leurs croyances.

Ainsi, pour un joueur gai dont l’identité sexuelle est encore cachée, ces journées de sensibilisation amènent leur lot de défis. Notamment parce que ça fait ressortir lesquels de leurs coéquipiers sont ouverts et lesquels ne le sont pas.

Ça nous fait nous sentir encore plus d’insécurité. Vais-je être pointé du doigt ? On projette la lumière sur le fait que je ne vis pas ma vie de façon authentique. C’est encore plus malaisant pour le joueur. David Testo, à propos des évènement « corporatifs » de la fierté

Testo dit comprendre pourquoi il y a de la résistance face à ce que certains qualifient de « propagande gaie ».

« Mais la vérité, c’est qu’on se bat pour notre survie. On se bat pour le droit d’exister. […] Ceux qui sont incapables de porter le brassard ne font que dire qu’ils ne sont pas des alliés. Mais qu’arrive-t-il si ton meilleur ami dans l’équipe ne s’identifie pas comme hétérosexuel ? Dans un collectif, ça rend tout ceci encore plus difficile. »

PHOTO FRANCOIS ROY, LA PRESSE David Testo (7) célébrant avec ses coéquipiers après avoir marqué avec l’Impact de Montréal en 2009

Une partie de la solution, croit-il, doit venir « de l’intérieur ».

David Testo aimerait voir des séances de sensibilisation pour les joueurs. Que les clubs se disent « inclusifs » même lorsqu’ils sont en train de faire l’acquisition d’un nouveau porte-couleurs. Qu’il soit même écrit dans les contrats : « Nous n’allons pas discriminer contre toi. »

« Si notre objectif est de gagner, alors on doit vouloir alléger le fardeau de ceux qui vivent des moments difficiles, pour qu’ils soient au sommet de leur forme. »

« Ça va prendre beaucoup de courage »

Oui, Testo est surpris que près de 15 ans après son coming-out, le statu quo persiste. Mais s’il y a encore « un long chemin à parcourir », il a tout de même de l’espoir.

« Honnêtement, j’ai l’impression que la génération plus vieille s’en va, et que pour les Z et les Alphas, ça n’aura aucune importance. Ils auront fait leur coming-out à un plus jeune âge, et deviendront ensuite des vedettes. »

Son conseil, à ces jeunes, aujourd’hui ?

« Trouvez-vous au moins une personne, un ami, un confident à qui vous pouvez parler et être honnête. Puis un autre. Et ainsi de suite. Si vous gardez votre secret pour vous, ça va vous ronger de l’intérieur et vous affaiblir. »

La conversation dure depuis une quarantaine de minutes. Elle pourrait s’éterniser encore, le signe d’un enjeu encore loin d’être banal, malgré le souhait de Testo. Il fait d’ailleurs la comparaison avec les Jeux olympiques, où les sports individuels sont mis de l’avant, et où les athlètes LGBTQ+ sont au sommet de leurs disciplines.

« Ça va prendre beaucoup de courage pour les prochains qui ne s’identifient pas comme hétéros de briser cette barrière dans le sport collectif. Mais une fois qu’un premier va sortir du placard, un autre va suivre.

« Tu n’as pas besoin d’accepter mon mode de vie, croit David Testo. Et je n’ai pas besoin d’accepter tes croyances. Mais quand arrive le match, on met tout ça de côté, et on performe. »