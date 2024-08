PHOTO BRETT DAVIS, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Le CF Montréal a obtenu les services de l’attaquant ontarien Jahkeele Marshall-Rutty du Toronto FC, vendredi, cédant en retour 850 000 $ d’allocation générale.

Neil Davidson La Presse Canadienne

Le montant représente 450 000 $ en 2024 et 400 000 $ en 2025.

Toronto pourrait recevoir jusqu’à 450 000 $ de plus, si Marshall-Rutty atteint certaines cibles en lien aux performances.

Marshall-Rutty a signé une prolongation de contrat jusqu’à la saison 2027, assortie d’une option de club pour 2028.

Joueur de 20 ans, l’athlète de Brampton a signé avec Toronto en janvier 2020, en tant que joueur développé par l’organisation.

En cinq saisons avec Toronto, il a accumulé 3225 minutes de jeu en 73 matchs, inscrivant un but et six passes.

Marshall-Rutty a préparé le but gagnant dimanche contre Pachuca, en Coupe des Ligues, mais il a eu du mal à avoir du temps de jeu régulier.

En janvier 2021, il est devenu le plus jeune joueur à être appelé au sein de l’équipe nationale canadienne senior, à 16 ans.

Au premier tour éliminatoire de la Coupe des Ligues, le CF se prépare à rendre visite à l’Union de Philadelphie, vendredi soir.