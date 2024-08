Le CF Montréal s’attend à un match excitant à l’étranger contre l’Union de Philadelphie au premier tour éliminatoire de la Coupe des Ligues, vendredi.

Jean-François Tremblay La Presse Canadienne

« On va devoir être à notre mieux pour éviter de placer l’Union en situation de réussite, a dit l’entraîneur du CF Montréal Laurent Courtois en visioconférence, jeudi. On sait aussi qu’on peut marquer et leur faire mal.

« Il y a l’approche d’être compétiteurs (et de vouloir cheminer plus loin). En même temps, on essaie de toujours évoluer et de tenter des choses — pas de l’expérimentation, mais cette notion de ne jamais rester trop confortables. Ça va être un match excitant », a-t-il ajouté.

Le CF Montréal en est à sa première ronde éliminatoire à ce tournoi, ayant notamment perdu en phase de groupes en 2023. Le vainqueur du match entre le CF Montréal et l’Union aura ensuite rendez-vous contre le FC Cincinnati, deuxième dans l’Est en MLS, ou le Santos Laguna, le 12 août.

Le club montréalais a obtenu sa place grâce à une victoire de 3-2 en temps réglementaire contre l’Atlético de San Luis mardi dernier, au stade Saputo, combinée au revers de 1-1 (5-4) de San Luis contre Orlando City, dimanche.

Il s’agira du troisième match entre le Bleu-blanc-noir et l’Union cette année, le CF Montréal affichant un dossier de 1-0-1 à ce point-ci.

Il y a eu match nul de 2-2 le 1 juin, à l’étranger, puis une victoire de 4-2 à Montréal, le 29 juin.

En MLS, les deux formations se trouvent à 27 points en 25 rencontres, aux portes d’une place en séries dans l’Est.

« C’est un bon moment pour voir jusqu’où on peut se rendre dans cette compétition, a dit le milieu de terrain et capitaine du CF Montréal, Samuel Piette. On veut aussi garder ce qu’on fait de bien pour les neuf matchs qu’il nous reste en (saison régulière de la) MLS. »

« Il y a une forme de rivalité entre nous et “Philly”, moi je le vis comme ça, a poursuivi Piette. Les matchs sont toujours intéressants. Ils sont physiques et on doit répondre présents à cette intensité-là. Les deux équipes utilisent ce tournoi-là pour se regrouper et attaquer le dernier droit de la saison (en MLS) avec confiance. »

L’an dernier, l’Union s’est rendue en demi-finales de la Coupe des Ligues.

L’équipe de Jim Curtain peut compter de nouveau sur le défenseur Nathan Harriel et le milieu de terrain Jack McGlynn, qui faisaient partie de l’équipe américaine aux JO de Paris.

McGlynn a récolté trois buts et cinq passes cette saison.

L’Union est invaincue en quatre matchs, tous à la maison, toutes compétitions confondues.

Avant cela, le club avait gagné une seule fois au Subaru Park, en 13 occasions.

Le Hongrois Daniel Gazdag est le quatrième buteur en MLS, avec 14 filets.

Le CF Montréal n’a pas gagné à l’étranger depuis les 2 et 10 mars contre le FC Dallas et l’Inter Miami respectivement, après un match nul à Orlando pour débuter la campagne en MLS.

Depuis ce temps, leur fiche dans les stades adverses est de huit défaites et quatre matchs nuls.