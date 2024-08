PHOTO JAYNE KAMIN-ONCEA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Le besoin était criant, et le voilà maintenant théoriquement comblé. Le CF Montréal a fait l’acquisition du milieu de terrain offensif Caden Clark du Minnesota United, jeudi.

En retour, le Bleu-blanc-noir cède 50 000 $ d’argent d’allocation générale (GAM) et un choix de deuxième ronde au repêchage 2025 de la MLS.

Même si les 100 000 $ de GAM supplémentaires conditionnels aux performances de Clark finissent par passer dans les mains des Loonies, voilà une bonne affaire conclue par Gabriel Gervais et son consultant Corey Wray.

Avec Clark, le président et directeur sportif par intérim du CFM obtient un joueur qui est encore voué à un bel avenir, malgré une saison difficile au Minnesota. L’Américain n’a que 21 ans.

Dans le meilleur des cas, Clark a le potentiel de devenir une sorte de Djordje Mihailovic. Soit un milieu offensif qui n’allait nulle part avec son club précédent, et qui a trouvé chez l’Impact un tremplin pour se relancer.

À Montréal, il viendra jouer du coude pour le poste de partant avec Bryce Duke, qui offre des performances inégales depuis son arrivée en 2023. Avec Kwadwo Opoku, qui revient encore (très) tranquillement d’une blessure. Et avec Dominic Iankov, qui n’a pas été en mesure de s’imposer avec régularité en raison de pépins de santé, malgré des flashs intéressants.

Souvent cette saison, on a vu les attaquants, comme Matías Cóccaro et Josef Martínez, isolés sur leur île en pointe. Une incapacité à s’incorporer s’expliquant en partie par un manque de cohésion juste derrière eux, de cette passe juste permettant de faire le lien entre le milieu et le dernier tiers.

Caden Clark pourrait ainsi détenir la clé pour faire débloquer le CF Montréal. Encore faut-il qu’il la trouve.

Parce que depuis son éclosion avec les Red Bulls de New York en 2020 et 2021 (50 matchs, 8 buts, 4 passes décisives, 2416 minutes), Clark a quelque peu plafonné.

Il a obtenu un intéressant transfert en Europe avec le RB Leipzig… avant d’être prêté à nouveau vers les Red Bulls pour la saison 2022 sans jouer un match avec le club allemand. Il s’est ensuite dirigé vers le club danois Vendsyssel FF, en 2023, avant de retrouver son État natal du Minnesota pour la saison 2024.

Cette saison, il a obtenu 23 apparitions, mais surtout en tant que latéral. Sa polyvalence lui a permis de voir du terrain, mais pas d’y exceller dans une position qu’il n’a pas apprivoisée organiquement. Selon l’informateur Tom Bogert, de GiveMeSport, Montréal prévoit le faire jouer surtout en tant que milieu de terrain.

Caden Clark a obtenu 12 sélections avec l’équipe U20 des États-Unis, l’aidant notamment à remporter le Championnat U20 de la CONCACAF en 2022.