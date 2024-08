PHOTO DAVID CRANE, ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) Le meilleur buteur de l’équipe de France Olivier Giroud arrive au Los Angeles FC et dans le championnat nord-américain de football (MLS) pour vivre son « American Dream » et gagner « encore et encore des trophées », a-t-il confié vendredi.

Agence France-Presse

L’attaquant de 37 ans s’est engagé au sein du club californien, où évolue également l’ancien gardien des Bleus Hugo Lloris, après avoir quitté l’AC Milan et joué ses dernières minutes avec l’équipe de France lors de l’Euro en Allemagne.

Auteur de 57 buts en 137 sélections sous le maillot tricolore, il estime que l’Euro des Français, battus en demi-finale (2-1) par les futurs vainqueurs espagnols, n’est « pas raté puisque on est arrivé dans le derrière carré. Maintenant, est-ce qu’on aurait pu mieux faire ? Probablement ».

Il aurait à titre personnel « espéré avoir l’occasion de pouvoir faire plus » durant la compétition où il a peu joué. « Mais c’est comme ça, je n’oublierai jamais ces 13 années en équipe de France qui ont été incroyables ».

« Je reste un compétiteur. Même si je quitte le très haut niveau en arrêtant l’équipe de France et puis en quittant l’Europe, j’aspire à beaucoup de plaisir, (à) toujours gagner encore et encore des trophées avec mon nouveau club », a-t-il ajouté.

Retrouver Hugo Lloris est « génial ». « il m’a vraiment convaincu […] de venir ici Outre-Atlantique, vivre “The American Dream” si je puis dire ».