Les demi-mesures, Maxime Crépeau ignore ce que c’est.

En 2010, le tournage du film Starbuck battait son plein au stade Saputo. Au cœur de l’intrigue, on découvre que l’un des 533 enfants du personnage de Patrick Huard fait partie de l’Impact de Montréal. En guise de figurants, on fait appel à des joueurs de l’Académie, dont Maxime Crépeau.

« Dans une scène, l’acteur devait marquer sur un penalty, se remémore l’ancien directeur de l’Académie, Philippe Eullaffroy. Ça faisait 20 minutes qu’il essayait de faire une bonne frappe, mais elles n’étaient jamais cadrées, jamais assez franches. »

« Puis, l’acteur a fait un tir parfait dans la lucarne. Mais pour Maxime, c’était inacceptable d’être battu, même pour un film. Il a plongé et a fait un superbe arrêt. L’équipe de tournage a dû tout recommencer à zéro », explique-t-il en riant.

Un gardien qui ne veut accorder un but sous aucun prétexte peut être frustrant pour une équipe de tournage. Mais dans le contexte de la Copa América, pour une équipe négligée, cette attitude peut faire toute la différence.

Au cours de la compétition, Crépeau n’a accordé que cinq buts. Il s’est imposé rapidement comme le titulaire. Un poste qui était loin d’être acquis d’emblée.

J’ai dû me démarquer quelques fois. Quand tu joues contre de si bonnes nations, ton gardien doit sortir de bonnes actions pour te permettre de gagner. Je pense que c’est ce que j’ai fait. Maxime Crépeau

« Il a performé de façon incroyable dans ce tournoi, il s’est très bien adapté à mon style de jeu, à ce que je demandais de lui et de l’équipe, a indiqué l’entraîneur du Canada, Jesse Marsch, lors de son passage à Montréal. Il n’y a aucun doute, il sera une pierre angulaire de tout ce que nous ferons à partir de maintenant. »

Coûte que coûte

Maxime Crépeau a fait partie de la première fournée d’espoirs de l’Académie de l’Impact. Philippe Eullaffroy l’a donc rencontré dès ses 16 ans. Ce n’est que neuf ans plus tard que Crépeau est parvenu à s’imposer dans la MLS. Malgré tout, Eullaffroy a toujours su qu’il deviendrait un gardien dominant.

« Ça semble facile à dire aujourd’hui, mais il y avait des indices forts, comme sa force mentale, explique-t-il. C’est quelqu’un d’entier, de déterminé, qui a une forte envie de réussir et qui se donne les moyens pour y parvenir. Cette détermination ne l’a jamais quitté. »

« Quand il fait quelque chose, c’est toujours à fond, que ce soit à l’entraînement, en match ou dans les relations humaines. Il donne tout, et c’est ce qui le rend attachant comme joueur et comme individu », ajoute-t-il.

Mais cette propension à y aller toujours à fond la caisse est déjà « venue lui jouer des tours ». Lorsqu’il évoluait pour le LAFC, en finale de la Coupe MLS en 2022, Crépeau y est allé d’un tacle dangereux en deuxième prolongation contre Cory Burke, de l’Union de Philadelphie. Sur la séquence, il s’est fracturé une jambe, en plus d’obtenir un carton rouge.

PHOTO JAYNE KAMIN-ONCEA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Maxime Crépeau a subi une fracture à une jambe lors de la finale de la MLS en 2022.

Il est sorti du match en civière, mais aussi en héros. À Los Angeles, la séquence allait être reconnue comme un moment clé de la conquête de la Coupe MLS de l’équipe.

Au fond, c’est un peu ça, Maxime Crépeau : un jeu agressif, des paris risqués, mais la plupart du temps, gagnants.

« Je n’ai jamais pensé à changer, confie-t-il. Ce que vous voyez, c’est vraiment moi, dans toutes les facettes de ma vie. »

À la seconde où tu commences à douter, tu es cuit. Le secret d’être un gardien, c’est qu’il faut que tout vienne naturellement, que ça soit fluide. Dès que tu commences à te poser des questions, c’est là que les problèmes commencent. Maxime Crépeau

Sa mentalité a été particulièrement payante contre l’Argentine et Lionel Messi, contre qui Crépeau s’est dressé à maintes reprises. À ce moment, le gardien est parvenu à faire abstraction du fait qu’il s’opposait à une légende.

« Quand j’étais sur le terrain, je n’y pensais absolument pas. Mais par la suite, quand la poussière retombe, j’ai réalisé à quel point l’expérience avait été incroyable. »

PHOTO CHARLY TRIBALLEAU, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Lionel Messi et Maxime Crépeau

Percer ailleurs

Le constat était frappant, au lendemain de cette deuxième performance du Canada contre Lionel Messi. En conférence de presse, le président du CF Montréal, Gabriel Gervais, martelait l’importance pour l’équipe de miser sur des talents québécois, de les développer.

Pourtant, tout juste avant son règne, Maxime Crépeau est passé entre les mailles de l’équipe. Pendant six ans, le geôlier possédait un contrat professionnel, mais n’a été titularisé que trois fois. Que s’est-il passé ?

« À l’époque, Montréal était plus axé sur les joueurs internationaux, les vétérans, explique Crépeau. Maintenant, le club est plus disposé à faire jouer des académiciens, des gars de chez nous. C’est un peu un virage à 180 degrés que l’équipe a pris. Mon époque, c’est celle des Di Vaio, Drogba, Nesta. Ce n’était pas le même profil de joueurs que le CF avait sur le terrain. »

« À ce moment, c’est Evan Bush qui occupait le poste de partant. C’était difficile de donner un vote de confiance à un jeune quand un vétéran va si bien. C’est une situation qui arrive souvent au soccer. C’est comme ça », raconte Crépeau, loin d’être amer.

Le natif de Greenfield Park voyait bien que sa carrière stagnait à Montréal. Cela l’a mené à demander un prêt au Fury d’Ottawa, qui a plus tard mené à un transfert aux Whitecaps de Vancouver, où il a pris son envol.

J’étais à une place dans ma carrière où je savais qu’il fallait que je fasse quelque chose pour que ma carrière décolle. Il fallait quelque chose pour ouvrir les yeux des gens. Maxime Crépeau

Des années plus tard, le CF Montréal a changé sa philosophie. Il développe les Québécois, comme on peut le constater par le brio de Mathieu Choinière, de Nathan Saliba et du gardien Jonathan Sirois.

Si le club avait adopté sa philosophie plus tôt, Crépeau aurait probablement obtenu les mêmes occasions que Sirois.

« C’est facile à dire aujourd’hui. Moi, je suis juste content que les gars de chez nous aient l’opportunité de représenter notre belle ville, d’avoir des minutes. Ça ne peut qu’être bon pour le projet de soccer canadien », conclut-il.