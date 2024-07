On le croyait épuisé, à bout de ressources, presque désintéressé. Mais le CF Montréal a finalement retrouvé ses couleurs avec une victoire de 3-2 face à l’Atlético San Luis, en Coupe des Ligues, mardi soir.

Un gain déterminant dans cette compétition, qui lui donne maintenant l’espoir de passer au tour suivant.

« Aujourd’hui, ils ont délivré, a commenté Laurent Courtois après la rencontre. […] On n’a rien changé. On a parlé des mêmes choses. On a fait zéro ajustement. »

À part peut-être la titularisation du héros de la soirée.

Un certain Tom Pearce.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Tom Pearce, du CF Montréal (au centre), célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué contre l’Atlético San Luis.

Tom qui ?

Tom Pearce, ce latéral gauche acquis il y a trois semaines de Wigan, en troisième division anglaise. C’est par lui, à son tout premier départ avec Montréal, que sont passés les gestes victorieux dans ce match enlevant au stade Saputo.

Son premier caviar a été son but, à la 17e minute, sur une solide frappe du pied gauche à l’extérieur de la surface. Un tir qui a donné les devants 1-0 au CF Montréal. Voilà comment on gagne l’amour des partisans : avec « vraiment une belle première » prestation, dixit Courtois.

Pendant ce temps, devant, Matías Cóccaro était en train de jouer son match le plus convaincant depuis son début de saison du tonnerre. Comme si cet adversaire mexicain le faisait retrouver ses pantoufles de joueur au caractère endiablé, pour ne pas dire échevelé.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Matías Cóccaro, du CF Montréal (9), marque contre le gardien de l’Atlético San Luis Andrés Sánchez lors de la première mi-temps de la Coupe des Ligues de soccer à Montréal, le 30 juillet 2024.

À la 28e, l’Uruguayen a fait mouche sur une très belle tête, donnant une rare avance de 2-0 au CFM. Et qui était l’auteur du superbe centre, peut-être le plus beau de la saison, à partir de la gauche ?

Vous l’aurez deviné : Tom Pearce.

« Je suis très heureux », a-t-il souligné en zone mixte, après le match. « Je n’aurais pas pu demander mieux pour mon premier match à domicile. »

Lequel de ses deux gestes a-t-il préféré ?

« Je pense que je dois y aller pour le but ! », lance-t-il en rigolant, avec son riche accent anglais. « Mais le centre n’était pas mal non plus. »

Il en a surpris plusieurs dès l’entame, Pearce, démontrant une hargne dans ses duels et dans ses interactions avec ses coéquipiers. Un comportement hâtif, quand même, mais force est d’admettre qu’il a manqué à cette équipe.

« On l’a tous vu », a déclaré Mathieu Choinière à propos de l’impact de Pearce. « Il nous a fait beaucoup de bien. Non seulement son but et sa passe, mais son match aussi en général. […] On est très contents de l’avoir ici. »

Enthousiasme dans les gradins

Le stade Saputo, presque plein, a été bouillant du début à la fin. Un peu comme la chaleur ambiante, par ailleurs.

Et l’équipe devant est enfin parvenue à convertir cet enthousiasme avec une performance convaincante sur le terrain.

À part une certaine montée en puissance des visiteurs au retour des vestiaires, c’est Montréal qui a fait l’essentiel du jeu dans ce match. Avec du foot de passes, porté vers l’avant, permettant d’aller chercher occasion sur occasion. Comme la promesse faite en présaison qui, enfin, se concrétise.

C’était correct. Il faut deux équipes pour jouer. Quand il y a une équipe qui vient juste pour défendre et ne cherche pas à gagner le ballon, c’est difficile de bien jouer. Laurent Courtois, entraîneur-chef du CF Montréal

San Luis, effectivement, a voulu construire son jeu au sol, en partant de l’arrière. Sans grand succès. Ce qui s’est soldé par un match ouvert, au cours duquel le CF Montréal a trouvé plusieurs failles dans la défense adverse. Ses défenseurs se sont souvent portés vers l’avant avec succès. Comme cette percée de Joel Waterman, à la 32e, qui a permis à Matías Cóccaro d’aller chercher un penalty.

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Laurent Courtois

Penalty qui a subséquemment été bloqué par le gardien Andrés Sánchez. Un deuxième consécutif pour le CFM, après l’échec de Josef Martínez vendredi dernier, à Orlando.

Ibrahim sauve la mise

À l’heure de jeu, Laurent Courtois a opéré un quadruple changement salvateur. Le CF Montréal a retrouvé ses ailes, s’est de nouveau porté vers l’avant et a dominé la fin de la rencontre.

Bon, il a raté nombre de chances en or qu’il s’est joliment créées. Et Joel Waterman a fini par concéder un penalty qui a mené au premier but de San Luis, marqué par Franck Boli à la 76e.

Sunusi Ibrahim a permis à Montréal de souffler avec une frappe de la tête lobée, à la 82e pour le 3-1.

Ce but a fini par être absolument déterminant. San Luis, du pied de Jürgen Damm, a marqué une nouvelle fois sur penalty à la 103e, après une longue révision à la vidéo. Encore une fois, Waterman a été le coupable là-dessus.

« Ça aurait été bien de garder un jeu blanc, a soumis Bryce Duke. Il y a certaines décisions avec lesquelles je n’ai pas été d’accord. Mais c’est comme ça. C’est un pas dans la bonne direction. »

Le scénario pour une qualification du CF Montréal au prochain tour est bien simple : tout sauf une victoire à la régulière (3 points) de San Luis contre Orlando, dimanche prochain. Si ce match se rend aux tirs de barrage, l’Atlético ne pourrait qu’obtenir deux points, et assurerait Montréal du deuxième rang.