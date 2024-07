On le croyait épuisé, à bout de ressources, presque désintéressé. Mais le CF Montréal a finalement retrouvé ses couleurs avec une victoire de 3-2 face à l’Atlético San Luis, en Coupe des ligues, mardi soir.

Le stade Saputo était presque plein pour l’occasion, et il a été bouillant du début à la fin. Un peu comme la chaleur ambiante, par ailleurs.

Ce gain contre le club mexicain lui donne maintenant espoir de passer au tour suivant de cette compétition. Il va devoir attendre le résultat du match entre San Luis et Orlando, dimanche prochain.

Pour aller chercher cette victoire qui fait tant de bien au CFM, les gestes victorieux sont passés par un visage montréalais jusque-là encore inconnu. Tom Pearce, à son premier départ depuis son acquisition il y a près de trois semaines, a sorti des caviars sur deux actions déterminantes en première mi-temps. Puis, en fin de rencontre, Sunusi Ibrahim a marqué le but d’assurance.

Tom qui, dites-vous ? Tom Pearce, cet Anglais venu de Wigan, en troisième division anglaise. Il en a surpris plusieurs dès l’entame, démontrant une hargne dans ses duels et dans ses interactions avec ses coéquipiers. Un comportement hâtif, quand même, mais force est d’admettre qu’il a manqué à cette équipe.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Tom Pearce du CF Montréal (au centre) célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué contre l’Atlético San Luis pendant la première moitié de la Coupe des ligues de soccer à Montréal, le 30 juillet 2024.

Mais c’est son pied gauche qui a fait s’exclamer la foule. À la 17e, il s’est emparé d’un ballon fin seul devant la surface, et a décoché un puissant tir bas pour le 1-0. Un premier but à son premier match à la maison, quand même. Voilà comment on gagne l’amour des partisans.

Pendant ce temps, devant, Matías Cóccaro était en train de jouer son match le plus convaincant depuis son début de saison du tonnerre. Comme si cet adversaire mexicain le faisait retrouver ses pantoufles de joueur au caractère endiablé, pour ne pas dire échevelé.

À la 28e, l’Uruguayen a fait mouche sur une très belle tête, donnant une rare avance de 2-0 au CFM. Et qui était l’auteur du superbe centre, peut-être le plus beau de la saison, à partir de la gauche ?

Vous l’aurez deviné : Tom Pearce.

Changements salvateurs

San Luis a semblé laissé des ouvertures aux joueurs montréalais comme on en voit rarement en MLS. Plusieurs défenseurs ont réussi des percées menant à des occasions pour les locaux. Comme celle de Waterman, à la 32e, qui a permis à Cóccaro de gagner un penalty après avoir été fauché par le gardien. Mais son tir a été bloqué par Andres Sánchez, un deuxième penalty consécutif raté par le CFM après celui de Martínez à Orlando, vendredi.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Matías Cóccaro du CF Montréal (9) marque contre le gardien de l’Atlético San Luis, Andres Sánchez, lors de la première mi-temps de la Coupe des Ligues de soccer à Montréal, le 30 juillet 2024.

Les visiteurs ont repris du poil de la bête au retour des vestiaires, avec des poussées dans le couloir droit de Dawid Bugaj, notamment — lui aussi un nouvel arrivant, lui aussi à son premier départ.

Mais à l’heure de jeu, Laurent Courtois a opéré un quadruple changement salvateur. Le CF Montréal a retrouvé ses ailes, s’est de nouveau porté vers l’avant, et a dominé la fin de la rencontre.

Bon, il a raté nombre de chances en or qu’il s’est joliment créé. Et Joel Waterman a fini par concéder un penalty qui a mené au seul but du match de San Luis, marqué par Franck Boli à la 76e.

Sunusi Ibrahim a mis permis à Montréal de souffler avec une frappe de la tête lobée, à la 82e…

Un but qui a fini par être absolument déterminant, alors que San Luis, du pied de Jurgen Damm, a marqué une nouvelle fois sur penalty à la 103e, après une longue révision à la vidéo. Encore une fois, Waterman a été le coupable, là-dessus.

Après la déception contre le Toronto FC, puis la correction contre Orlando vendredi, voilà enfin Montréal avec une performance convaincante.