Un échec en Championnat canadien. Une course aux séries qui bat de l’aile. Un style de jeu encore confus. Trois objectifs, trois résultats peu concluants. Et maintenant, un Laurent Courtois qui cherche à recatégoriser cette année 2024 compliquée en une « saison de transition ».

La première campagne en dents de scie de l’entraîneur-chef à la barre du CF Montréal n’avait jamais été définie de la sorte. Ni en présaison, ni par le président Gabriel Gervais, ni jusqu’à aujourd’hui.

Cette affirmation, lundi matin, est venue en guise de réponse à notre interrogation à savoir s’il était possible pour le CF Montréal d’accomplir de grandes choses au vu de l’effectif actuel, incongru et paraissant par moments désintéressé. La défaite de 4-1 de vendredi dernier, en lever de rideau de la Coupe des ligues à Orlando, a été parlante à ce chapitre.

La réponse complète de Courtois, après un sourire et un silence : « C’est une année de transition. Malgré que tu en sois conscient ou non. C’est une année de transition sur tellement d’aspects. Sur le style de jeu. Sur la refonte de base de l’effectif qu’on veut avoir pour construire sur le futur. Il y a plein d’éléments, que ce soit sur la tactique ou la mentalité, où on est en phase de transition. »

PHOTO PETER MCCABE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE L’entraîneur du CF Montréal, Laurent Courtois

Courtois se fait parfois avare de commentaires en conférence de presse. Pas cette fois-ci.

« On a montré par à-coups qu’on pouvait présentement arriver à faire de belles choses. Et on montre aussi nos limitations. Que ce soit du coach, de l’effectif, des blessures, des absents. Ce sont ni plus ni moins des constats qu’on savait à la base. Certains étaient un peu trop hauts quand c’était bien. Et certains sont un peu trop bas aujourd’hui quand ça ne va pas. »

Il est vrai que l’entraîneur ne s’est jamais laissé emporter d’un côté ou de l’autre, même après les victoires de son équipe.

Moi, je trace la direction que je veux tracer avec le club, ajoute-t-il. Et on continue d’aller vers l’avant. Laurent Courtois, entraîneur-chef à la barre du CF Montréal

Courtois a parlé de « refonte de base de l’effectif ». On lui avait précédemment demandé si cette campagne pourrait être sauvée par un remaniement de son équipe pendant l’actuel mercato, ouvert jusqu’au 8 août prochain au Canada.

« Penser qu’on va tout résoudre par un mercato estival, c’est faux, dit-il catégoriquement. C’est plus d’essayer de trouver les éléments sur lesquels on sait clairement qu’il faut s’améliorer. […] Les pièces et les éléments qui nous permettent d’avancer vont être valorisés. Après, pour un truc un peu plus profond, ça ne va pas pouvoir se faire dès cet été. »

Traduction : ne vous attendez pas à des changements draconiens de l’effectif cet été. La fin de saison servira à établir quels joueurs peuvent aider au projet, et lesquels on laisse partir.

En gros, on semble se résigner à une fin de saison bien ordinaire avant que la refonte du département sportif ne soit enclenchée.

Une occasion de se reprendre

Malgré la morosité ambiante qui découle des récents résultats décevants, tout n’est pas perdu encore pour le bleu-blanc-noir. En MLS, il n’est qu’à un point d’une participation aux qualifications pour les séries – avec ses 27 unités, en revanche, il est aussi à trois points du 14e et avant-dernier rang.

Et plus urgemment, en Coupe des ligues, il doit absolument l’emporter contre l’Atlético de San Luis, ce mardi, au stade Saputo. Sinon, il ne reprendra l’action en MLS que le 24 août prochain, pour la dernière étape du calendrier dont il ne lui reste que neuf matchs à disputer.

La beauté de la Leagues Cup, c’est le plaisir de rencontrer des équipes mexicaines que l’on ne voit que très rarement. Courtois a parlé d’un « joli match » à venir contre San Luis, qui offre un style de jeu « différent » de ce que proposent ses adversaires en MLS.

« J’espère que demain, on prendra la mesure de la chance qu’on a d’être face à une équipe pareille. »