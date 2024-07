À la veille de l’ouverture des Jeux olympiques, de nouvelles informations obtenues par TSN révèlent l’ampleur des pratiques controversées d’espionnage de Canada Soccer. Les équipes masculines et féminines filment à leur insu les équipes nationales d’autres pays depuis plusieurs années pour en apprendre plus sur leurs adversaires.

Les entraînements à huis clos auraient été ciblés.

Le média sportif anglophone a rapporté jeudi soir que cet espionnage aurait même eu lieu lors des derniers JO à Tokyo, où la formation canadienne féminine avait remporté la première médaille d’or de leur histoire.

Scénarios hollywoodiens

« À Tokyo, beaucoup d’installations étaient un peu plus ouvertes, de sorte que dans certains cas, on pouvait voir derrière des buissons, des clôtures ou des arbres. Ce n’était pas si compliqué, parce qu’il n’y avait pas de grands murs en maille », a affirmé une source à TSN.

« Donc, tant que vous étiez assez proche de l’installation, vous pouviez voir si vous étiez dans un endroit caché. »

En plus des membres de l’équipe d’entraîneurs de Canada Soccer, des contractants de l’organisation auraient aussi pris part à ces pratiques.

L’information sur les entraînements des autres équipes était notamment accessible grâce aux réseaux sociaux et aux publications officielles des organisations sportives telles que la FIFA.

« La plupart des gens considèrent qu’il s’agit d’une tricherie, ce qui est le cas », a déclaré une des sources à TSN. « Certains de nos entraîneurs y voient un avantage compétitif et le justifient en disant que tout le monde le fait, ce qui n’est pas vrai non plus. Tout le monde ne triche pas et nous ne devrions pas tricher non plus ».

Un problème répandu

TSN rapporte que Canada Soccer aurait eu recours à ces pratiques contre différents adversaires durant les entraînements de différentes compétitions internationales dont :

la Corée du Sud

les États-Unis

le Honduras

le Japon

le Panama

la Trinidad

Certains de ces cas avaient déjà fait les manchettes, dont celui contre l’équipe du Honduras.

En 2021, l’équipe nationale centraméricaine s’entraînait à Toronto alors qu’elle s’apprêtait à affronter les joueurs canadiens. La séance avait dû être arrêtée puisqu’un drone avait été aperçu.

À l’époque, l’entraîneur John Herdman avait mis la faute sur la curiosité des amateurs de soccer.

« Je sais donc que nous ne visiterons pas les autres pays trop à l’avance, car avec les drones de nos jours, les gens peuvent évidemment filmer », avait-il déclaré selon TSN. « Alors oui, il faut être prudent dans la CONCACAF. C’est un endroit délicat. »

Des employés forcés

TSN aurait obtenu ces informations grâce à deux sources qui ne voulaient pas diffuser leurs identités par peur de représailles.

Une des sources aurait affirmé que l’espionnage était presque exigé des employés de Canada Soccer.

« Dans certains cas, les gens ont été poussés à bout et on leur a dit : “Vous devez vous donner à 110 % et cela fait partie du travail ; si vous ne vous sentez pas à l’aise, vous n’avez pas votre place dans l’équipe” », soutient une des sources avec qui s’est entretenu TSN.

Un employé contractant aurait même perdu sa chance d’accompagner l’équipe en Australie pour la Coupe du Monde féminine de 2023 après avoir refusé d’espionner l’équipe rivale.

Bev Priestman suspendue

La nouvelle a éclaté alors que Bev Priestman a officiellement été suspendue par Canada Soccer.

« Au cours des dernières 24 heures, des informations supplémentaires ont été portées à notre attention concernant l’utilisation antérieure de drones contre des adversaires, précédant le début des Jeux olympiques de 2024 à Paris », a affirmé Kevin Blue, chef de la direction et secrétaire général de Canada Soccer dans un communiqué partagé par le Comité olympique canadien (COC). Une enquête est en cours.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Bev Priestman

Le Comité olympique canadien leur a emboîté le pas et a annoncé que l’entraîneuse-chef ne ferait plus partie de leur délégation. Andy Spence remplacera l’entraîneuse déchue.

Deux membres de l’équipe canadienne avaient déjà été renvoyés au pays par le COC après la découverte de leurs actions. Selon le Globe and Mail, l’analyste Joseph Lombardi avait été pris en flagrant délit par la police française lundi en train de faire voler un drone pour espionner l’équipe néo-zélandaise. Il avait communiqué avec l’entraîneuse adjointe Jasmine Mander de ses gestes.

Le Canada a remporté le match 2-1.