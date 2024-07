(Chicago) Les spectateurs du Fire de Chicago possesseurs d’un billet pour le match du 31 août contre l’Inter Miami de Lionel Messi auront droit à avoir un remboursement si la star argentine, actuellement blessée, ne joue pas, a déclaré vendredi la franchise de MLS.

Agence France-Presse

Le Fire de Chicago compte remplir son stade d’une capacité de 62 000 places pour la venue de leur rival de Floride mais veut rassurer les fans qui craignent l’absence de Messi, blessé à la cheville droite lors de la finale de la Copa América remportée dimanche contre la Colombie (1-0 après prolongation).

L’ancien Barcelonais et Parisien a annoncé qu’il manquerait les deux prochains matchs de MLS à cause de cette blessure mais, loin de se réjouir du potentiel affaiblissement de leur adversaire, les dirigeants du Fire de Chicago se sont dits « confiants » dans sa présence dans six semaines.

« Une star du calibre de Messi aide sans aucun doute à faire venir plus de monde », ont-ils reconnu.

Si l’Argentin ne peut finalement pas jouer, les spectateurs recevront une compensation partielle sous différentes modalités, par exemple une ristourne de 100 dollars pour l’achat de billets pour au moins deux autres matchs.

Le Fire de Chicago a prévu un programme spécial autour du match et notamment un concert du chanteur Jason Derulo après la rencontre.