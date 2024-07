Cinq matchs en vingt-quatre ans. Voilà le nombre de fois où l’équipe canadienne masculine de soccer s’est présentée à Montréal pour y jouer un match depuis le tournant du millénaire. La dernière fois ? En 2017, contre la grosse pointure qu’est Curaçao.

Pendant ce temps, le Canada a disputé 42 matchs chez lui, dont 26 à Toronto. En revanche, mardi, on a appris que Canada Soccer souhaite corriger cette anomalie.

Jesse Marsch, le sélectionneur des Rouges, était en visite au Centre Nutrilait (CN) du CF Montréal. L’ancien entraîneur de l’Impact, tout juste récemment de retour de la Copa América aux États-Unis, a révélé aux médias présents que la fédération travaillait présentement à retrouver son public montréalais.

« Je ne veux rien annoncer prématurément, a-t-il dit au cours de sa conférence de presse d’une vingtaine de minutes au CN. Mais je pense qu’éventuellement, à mesure que nous confirmerons nos prochains adversaires, nous mettrons l’accent sur un match ici. J’espère que nous pourrons l’annoncer, mais ce n’est pas certain encore. »

Évidemment, le lien de Marsch avec Montréal est fort. C’est Joey Saputo qui lui a donné sa première chance en tant qu’entraîneur-chef dans un club professionnel. À titre de sélectionneur du Canada, il a sous la main une multitude de joueurs québécois et montréalais. Son français est rouillé, mais il parvient encore à formuler quelques courtes phrases.

« C’est quelque chose qui est important pour moi, a-t-il ajouté à propos d’un match à Montréal. Ce le serait pour la communauté ici. C’est assurément quelque chose dont nous avons discuté. »

Sa voix a beau être forte dans la fédération après une Copa América réussie, Jesse Marsch n’est pas celui qui prend ce type de décision. À ce compte, le nouveau secrétaire général de Canada Soccer, Kevin Blue, a probablement le dernier mot.

Ça tombe bien, il était présent avec Marsch à Montréal mardi, et à l’écoute de cette conférence de presse derrière les membres des médias. On a aussi vu les deux hommes en discussion avec Gabriel Gervais, président du CFM, et Mauro Biello, adjoint de Marsch avec le Canada, alors que l’équipe montréalaise entamait son entraînement, dehors.

Un premier match à Montréal avec un Canada nouveau – pas celui qui a perdu 8-1 contre le Honduras en 2012, mais bien celui qui a fait rêver la nation à la dernière Copa – a sans doute été à l’ordre du jour.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Jesse Marsch avec l’entraîneur-chef du CF Montréal, Laurent Courtois

Un soutien « cathartique » de Joey Saputo

« L’eau a coulé par-dessous les ponts », rappe Loud sur Le pont de la rivière Kwaï.

C’est un peu aussi ce que Marsch nous a signalé quant à sa relation avec Joey Saputo, mardi. Le propriétaire de l’Impact et le nouveau sélectionneur du Canada avaient décidé de prendre des chemins différents après la seule saison de Marsch à Montréal, citant des « divergences ».

« Joey est l’une des raisons principales pourquoi j’ai accepté ce poste, a affirmé l’entraîneur. Nous avons une bonne relation depuis les dernières années. On a reconnecté. J’ai été très impressionné avec son équipe à Bologne. Je l’ai visité là-bas. On s’est parlé du passé. Il a suivi ma carrière en Europe. »

Les propriétaires des trois clubs de MLS ont contribué financièrement à l’embauche de Marsch à la tête de la sélection.

« À vrai dire, ça a été cathartique pour moi de lui reparler, et de savoir qu’il soutenait ma candidature avec l’équipe canadienne. »

Bombito, au niveau des meilleurs

L’Américain l’a répété souvent au cours des dernières semaines : il file le parfait bonheur chez Canada Soccer. Et ce, même si à l’écouter, le travail à accomplir semble colossal. Et qu’il ne fait que commencer.

« Ma job de jour est de rendre cette équipe nationale la meilleure possible, lance-t-il, en pesant ses mots. Mon projet personnel [passion project], c’est de développer ce sport dans le pays et de créer de meilleures infrastructures pour les jeunes, pour qu’on s’améliore de plus en plus rapidement. »

Un exemple qui semble presque le scandaliser : « C’est inacceptable qu’un joueur comme Moïse Bombito n’ait pas été découvert avant l’âge de 23 ans. »

PHOTO NELL REDMOND, ASSOCIATED PRESS Moïse Bombito

Il énumère certains défenseurs centraux « parmi les meilleurs au monde » qu’il a entraînés, comme Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté et Joško Gvardiol. Les deux premiers sont des Français aujourd’hui respectivement au Bayern Munich et à Liverpool, le troisième est un titulaire de la Croatie et de Manchester City.

« J’ai dit [à Bombito] que son talent est dans cette catégorie. On doit trouver une façon, dans la communauté du soccer canadien, d’avoir plus de financement et d’infrastructures […] pour identifier le talent plus tôt et les défier à jouer le style de football que nous voulons déployer. »

« Sam incarne le professionnalisme »

Ce propos est au centre de son discours depuis son arrivée avec le Canada. Et avec la Coupe du monde à venir dans deux ans, en plus des lacunes évidentes de l’équipe dans la surface de réparation, du sang nouveau sera forcément nécessaire pour trouver plus régulièrement le fond des filets.

« Au début de la Copa América, j’ai mis à l’écran le titre 26 for 26, soumet Marsch. J’ai demandé aux joueurs ce que ça voulait dire. Phonzie (Alphonso Davies) a levé la main et il a dit que c’était pour les 26 joueurs qui iront à la Coupe du monde de 2026. J’ai dit : ‟Les joueurs qui sont dans cette pièce, aujourd’hui, sont en position de tête pour faire l’équipe.” Leur travail est de se développer, de se pousser et de s’adapter à mes standards et à ceux de l’équipe. Et de s’assurer que leur position ne descende pas. »

Déjà, une dizaine de recrues ayant une double nationalité incluant le Canada sont sur l’écran radar de la fédération. L’accent est ainsi clairement mis sur la jeunesse. Est-ce qu’un joueur comme Samuel Piette, à 29 ans, et qui n’a joué ni au Mondial 2022 ni à cette Copa, devrait commencer à penser à se concentrer sur son club plutôt que sur son avenir en sélection nationale ?

PHOTO PATRICK POST, ASSOCIATED PRESS Samuel Piette

« Premièrement, Sam incarne le professionnalisme, répond Marsch. C’est incroyable. L’un des plus professionnels que j’ai jamais côtoyés. Et il peut jouer à un haut niveau. Il s’est bien adapté à ce que je lui ai demandé. »

« Je ne pense pas que le temps est venu pour Sam de passer à autre chose. Il s’agit juste de s’adapter aux choses que je veux voir chez lui, de continuer à performer en club, et d’être prêt lorsque je ferai appel à ses services avec l’équipe nationale à nouveau. »