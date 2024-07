Mathieu Choinière a goûté à l’euphorie d’un grand tournoi international, et il est encore prêt à aider le CF Montréal malgré les rumeurs de transfert à son sujet.

Simon Servant La Presse Canadienne

Après avoir bien travaillé pour obtenir la confiance de l’entraîneur-chef du Canada Jesse Marsch, le Québécois âgé de 25 ans n’a pas joué les touristes lors du match de la troisième place de la Copa América contre l’Uruguay, samedi soir.

À son premier départ en carrière avec le Canada, Choinière a tenu son bout au milieu du terrain contre des joueurs de renommée mondiale comme Federico Valverde et Rodrigo Bentancur. De plus, il n’a pas paru intimidé lorsqu’il a inscrit un but convaincant lors des tirs de barrage.

La formation canadienne s’est éventuellement inclinée, mais Choinière ne retient que de bons souvenirs du tournoi.

« Ç’a été ma meilleure expérience à vie au soccer. C’était extraordinaire de pouvoir jouer contre les meilleurs au monde. C’est une expérience qui va servir à tout le monde et au soccer canadien. Nous pourrons continuer de progresser, parce que je ne pense pas que nous sommes vraiment loin », a-t-il indiqué mardi, avant l’entraînement du Bleu-blanc-noir au Centre Nutrilait.

Le retour à Montréal de Choinière lui a toutefois rappelé qu’il y avait également une autre réalité avec laquelle il devait composer dans la MLS.

Depuis que des rumeurs de transfert ont fait surface en mai, le milieu de terrain a réitéré à quelques reprises son allégeance au CF Montréal, sans toutefois les démentir. L’informateur Tom Bogert a d’ailleurs mentionné lundi que Choinière souhaitait toujours quitter l’équipe, qui dispose d’une année d’option prévue à son contrat pour 2025.

Néanmoins, Choinière n’est pas du genre à causer des ennuis. Tant et aussi longtemps qu’il enfilera le chandail de la troupe montréalaise, il entend tout lui donner.

« Je suis sous contrat à Montréal et je vais continuer de jouer mes matchs. Si l’entraîneur-chef (Laurent Courtois) fait appel à moi, je vais être là. Pour l’instant, je suis ici et je vais me donner à fond. J’ai des discussions avec mon agent, mais elles resteront entre nous », a déclaré le Québécois.

Comme c’est souvent le cas pour plusieurs jeunes joueurs, le soccer en Europe semble être le rêve à atteindre. Choinière n’a pas caché que c’est ce qu’il visait. D’autant plus que le Bleu-blanc-noir a récemment facilité le passage vers le Vieux continent de certains de ses anciens joueurs, comme Djordje Mihailovic, Alistair Johnston et Ismaël Koné.

« Bien sûr que j’aimerais aller en Europe, je l’ai toujours dit. C’est mon rêve, a insisté Choinière. J’ai toujours rêvé de l’Europe, de la Ligue des Champions, d’atteindre le plus haut niveau de foot que je pourrais jouer de ma vie. »

Lorsque John Herdman agissait à titre d’entraîneur-chef du Canada, il avait encouragé les joueurs de la MLS à examiner leurs options et à s’entendre avec un club européen. Johnston et Koné, qui ont représenté l’unifolié à la Coupe du monde de soccer de 2022 et à la Copa América, ont eu du succès en Écosse et en Angleterre, respectivement.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Jesse Marsch

Marsch n’est pas en désaccord, mais il note que les situations peuvent varier d’un individu à l’autre. Le cas de Choinière en fait peut-être partie.

« C’est bien de jouer pour de grands clubs européens, mais tu dois trouver une façon d’être sur le terrain, a expliqué Marsch. C’est difficile d’être au meilleur niveau avec l’équipe nationale si tu n’es pas régulier avec ton club. Mathieu possède un grand potentiel, mais en ce moment, je crois qu’il est aussi dans une bonne position pour progresser. Si une belle occasion se présente et qu’il peut jouer, alors ce sera à lui de décider ce qui est le mieux pour lui. »

Des retours contre les Red Bulls

Une chose est sûre, Courtois ne va pas se passer des services de Choinière.

« Mathieu, il veut tout casser. Il a d’énormes ambitions de jouer en Europe, mais il veut tout donner ici pour son club. Et moi j’ai besoin de lui pour le mental et l’esprit que nous voulons ici. Mathieu est indispensable », a soutenu l’entraîneur-chef, ajoutant qu’il serait en uniforme mercredi soir, contre les Red Bulls à New York.

Courtois aura besoin de lui, mais aussi des vétérans Samuel Piette et Joel Waterman, qui ont aussi porté les couleurs du Canada à la Copa América. Pendant l’absence des trois joueurs, le CF Montréal (6-9-8) a montré un dossier de 2-2-2.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Laurent Courtois

Le premier match de cette séquence, le 19 juin, était justement contre les Red Bulls (9-4-10). Le club new-yorkais était alors venu arracher un match nul de 2-2 au stade Saputo, même s’il tirait de l’arrière 2-0 après l’heure de jeu.

« Nous avons tiré des leçons sur la façon dont nous n’avons pas marqué le troisième but et sur la façon dont nous avons concédé l’égalité. Nous avons noté quels sont les éléments qui viennent de l’aspect tactique et quels sont ceux qui viennent de l’aspect mental », a exprimé Courtois.

Ce dernier espère voir un peu plus d’altruisme de la part de certains joueurs, mercredi. Lors de la victoire de 1-0 aux dépens d’Atlanta United, samedi soir, les Montréalais ont joué pendant 35 minutes avec un joueur en plus, mais ils ont montré des déchets techniques dans leurs actions.

« Ce qui m’a dérangé au dernier match, c’est l’ego. Nous sommes à un moment de la saison où c’est l’équipe qui prime. Nous avions l’occasion de gagner par trois ou quatre buts et nous ne l’avons pas fait. Il y a de jeunes joueurs dont j’attends beaucoup plus au niveau du cœur. Il y a un peu trop d’ego pour l’instant », a affirmé l’entraîneur-chef.

Les deux nouveaux joueurs du Bleu-blanc-noir, les défenseurs Tom Pearce et Dawid Bugaj, étaient présents à l’entraînement avec leurs coéquipiers mardi matin. Ils ne seront toutefois pas en uniforme face aux Red Bulls.