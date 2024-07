Anecdote. Après la victoire du CF Montréal face à Atlanta, samedi dernier au stade Saputo, les membres des médias étaient rassemblés dans la salle de conférence en attente de Laurent Courtois. À l’écran, derrière le podium encore vide, le club diffusait gentiment la fin du match pour la troisième place à la Copa América, entre le Canada et l’Uruguay. Nous en étions à la séance de tirs au but.

Laurent Courtois s’amène dans la pièce. Mais au lieu de prendre place à son siège nous faisant face, il reste debout à regarder l’écran. « C’est plus important », dit-il doucement.

Puis Mathieu Choinière, après ses 90 minutes de jeu, s’amène pour prendre son tir. Laurent Courtois observe, sans rien dire, mais le sourire en coin. « Quelle pression sur Choinière, nous dit Claudine Douville, à RDS. Choinière doit absolument réussir son tir. »

Le Québécois envoie le ballon à gauche, en puissance, et le gardien Sergio Rochet n’y peut rien. Le sourire de Courtois se confirme.

Mardi matin, au Centre Nutrilait. Mathieu Choinière est de retour à Montréal, et discute avec les médias. C’était comment, la marche du milieu de terrain jusqu’au penalty ? lui demande le confrère Olivier Brett.

« Très bien !, répond le milieu du CFM. Sérieusement, après 90 minutes dans les jambes, le plus gros du stress était passé. Quand je suis arrivé au point de péno, ça passe ou ça casse. Ça ne me dérangeait pas plus que ça. »

S’il dit vrai, et on a toutes les raisons d’y croire au vu de son tir réussi, ça en dit long sur son sang-froid. De son aisance sous la pression. De sa capacité à jouer à ce niveau.

« Ça a été ma meilleure expérience soccer à vie, je pense, a-t-il soumis à propos de la Copa. De pouvoir jouer contre les meilleurs joueurs du monde, même dans les matchs amicaux contre la France et les Pays-Bas, c’était quelque chose d’extraordinaire. »

PHOTO NELL REDMOND, ASSOCIATED PRESS Mathieu Choinière lors de la séance de tirs au but face à l’Uruguay, en petite finale de la Copa América.

Choinière a obtenu ses premières minutes en fin de demi-finale contre l’Argentine, puis le poste de partant contre l’Uruguay.

« Ça ouvre les yeux de jouer des compétitions comme ça, ajoutera-t-il quelques instants plus tard. Ça donne confiance. […] Jouer contre des Federico Valverde, des Rodrigo Betancur, et quand même rivaliser en ayant de bonnes performances. Et je parle de toute l’équipe. »

« Mathieu est, pour moi, indispensable »

Il parle de toute l’équipe, dit-il, mais on ne lui en voudrait pas de parler de lui-même.

Parce qu’avec tout ça, sa demande de transaction du CF Montréal est encore active. Et depuis mai et ce périple avec l’équipe canadienne, sa valeur n’a fait qu’augmenter. Le club, par l’entremise de son président Gabriel Gervais, continue d’affirmer que Choinière est sous contrat jusqu’à la fin de la saison, avec une année d’option pour l’an prochain.

Choinière « ne s’en cache pas » non plus, de cette entente.

Je suis sous contrat ici, je vais continuer à faire mes matchs. Si le coach fait appel à moi, je vais tout le temps être là. Pour l’instant, je suis ici, et je vais me donner à fond. Mathieu Choinière

Probablement avec justesse, sa demande de transaction a été généralement perçue comme une manœuvre de négociation pour restructurer son contrat, le revaloriser. Cela dit, la possibilité de le voir partir vers un autre club en MLS est encore tout à fait dans le spectre des possibilités. Ce qui serait un dur coup pour le CFM, sportivement, et difficile à faire accepter aux fans.

Mais si le club lui trouve un club en Europe, ce qui permettrait à Choinière d’atteindre son « rêve » d’évoluer dans le Vieux Continent, la discussion sera-t-elle la même ? Le milieu de terrain de 25 ans vient de goûter au plus haut niveau, et bien que l’échantillon soit petit, il n’a pas démérité.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE L’entraîneur-chef du CF Montréal, Laurent Courtois

« Il a d’énormes ambitions, a affirmé Courtois, mardi. Il veut jouer en Europe éventuellement. Mais ici, il veut tout donner pour son club. Et moi j’ai besoin de Mathieu. Non seulement pour sa versatilité, mais aussi pour le mental et l’esprit qu’on veut avoir ici. Mathieu est, pour moi, indispensable. »

« Il s’améliore encore ici »

Attention, rappelle Jesse Marsch. L’Europe, c’est bien beau. Sauf que si tu ne joues pas là-bas, tu n’es pas plus avancé.

« Je vais toujours encourager les joueurs à faire le saut en Europe, a dit le sélectionneur du Canada, en visite à Montréal, mardi. Mais c’est circonstanciel. […] Je veux qu’ils aient du succès, et qu’ils soient en mesure de subvenir aux besoins de leurs familles. En revanche, ça ne t’aide pas si tu es transféré dans un grand club et que tu restes à l’écart. »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Jesse Marsch

Mathieu a un gros potentiel en tant que joueur. Présentement, je pense qu’il s’améliore encore ici. […] Les joueurs doivent jouer. Tu ne peux pas avoir une équipe nationale dont la moitié des 26 joueurs ne jouent pas régulièrement en club. Jesse Marsch

Le Canada a rappelé 13 joueurs de la MLS, contre 3 de la part des États-Unis.

« On a montré que ça ne change rien si tu joues en MLS ou en Europe. Si tu es en forme, que tu es prêt, que tu comprends ce qu’on essaie d’accomplir et que tu y mets du tien, alors ça n’a pas d’importance où tu joues. »