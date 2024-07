Copa América L’entraîneur de l’Uruguay croit que ses joueurs méritent des excuses

(Charlotte) L’entraîneur de l’Uruguay, Marcelo Bielsa, a affirmé que ses joueurs méritaient des excuses, et non des sanctions, pour s’être rendus dans les gradins au Bank of America Stadium et s’en être pris à des partisans de la Colombie après leur défaite de 1-0 en demi-finale de la Copa America.