La Roja, étincelante du début à la fin. Les Espagnols ont posé dimanche la dernière bûche sur le feu de joie qu’aura été leur Euro 2024, en l’emportant 2-1 en grande finale contre une Angleterre encore une fois déçue.

L’Espagne a été sublime en Allemagne, remportant ses sept matchs, une première dans l’histoire de l’Euro. Elle a offert une performance à cette image en finale, offensive et en maîtrise technique de la première à la dernière minute.

« C’est l’euphorie ! a déclaré Nico Williams, buteur et joueur du match pour l’Espagne. Nous sommes si heureux. Nous le méritions. Ce titre est pour nos partisans et nos parents, qui nous ont soutenus tout au long du parcours. »

Williams a marqué à la 47e pour ouvrir la marque. Le filet de la victoire, après l’égalisation de Cole Palmer (73e), est venu du pied de Mikel Oyarzabal (86e) pour briser les rêves des Anglais, éternellement spoliés. L’Angleterre attend un nouveau sacre international depuis maintenant 58 ans, son dernier titre dans un grand tournoi remontant à la Coupe du monde 1966, chez elle. Elle avait également échoué à Londres, en finale de l’édition 2020, face à l’Italie.

PHOTO MANU FERNANDEZ, ASSOCIATED PRESS Nico Williams et Mikel Oyarzabal, les deux buteurs du match

« C’est extrêmement douloureux, a soumis le capitaine anglais, Harry Kane, toujours sans trophée en club et en sélection, au micro de la chaîne ITV. Ça va faire mal pendant longtemps. Tout ce que nous pouvons dire, c’est merci aux supporters, à ceux qui ont cru en nous, et nous reviendrons. »

Mais la vérité, c’est que la victoire espagnole, malgré un match très partagé, n’a que très peu fait de doute. Son flair et sa finesse ont été supérieurs à ceux de leurs rivaux du premier au dernier coup de sifflet. On parle ici de la finale, mais on pourrait en dire autant de leur Euro au grand complet.

PHOTO WOLFGANG RATTAY, REUTERS Mikel Oyarzabal a marqué le but gagnant.

« Comme toujours dans ce genre de match, les marges sont minces, mais l’Espagne était la meilleure équipe du tournoi, a reconnu le sélectionneur anglais, Gareth Southgate. Dans l’ensemble, ils l’ont mérité. »

Il s’agit d’un cinquième titre international et d’un quatrième aux championnats européens pour la Roja, qui s’est brillamment reconstruite après avoir pris le monde d’assaut à l’Euro 2008, au Mondial 2010 et à l’Euro 2012, un triplé historique.

Une première période poussive

Lorsque les principaux faits saillants sont des tacles et des blocs, c’est la preuve que la période a été âprement disputée. La première mi-temps a ainsi surtout été marquée par de bons jeux défensifs de part et d’autre.

Certes, l’Espagne s’est faite la plus entreprenante en entame, comme à son habitude. Mais les remparts anglais ont été solides. John Stones, notamment, s’est signalé sur un superbe bloc à la 12e devant Nico Williams, le plus actif des Espagnols dans cette période.

De l’autre côté, quand l’Angleterre a commencé à trouver son rythme offensivement, c’est Rodri, tout juste avant le sifflet de la pause, qui s’est projeté brillamment devant le tir de Harry Kane. Ce dernier s’est blessé sur la séquence, et a cédé sa place pour la deuxième mi-temps. Rodri, brillant dans son poste de milieu défensif, a été nommé joueur du tournoi après la rencontre.

Williams et Yamal, encore

On le disait, Nico Williams avait été l’Espagnol le plus électrisant de cette rencontre. Son ouverture du score tombait donc sous le sens.

Sa combinaison avec Lamine Yamal, vedette émergente et incontestée de cet Euro, a encore fait des flammèches dès le retour des vestiaires : le prodige de 17 ans (son anniversaire était samedi) a brillamment envoyé le cuir vers un Williams fin seul à gauche dans la surface pour le but du 1-0.

PHOTO MANU FERNANDEZ, ASSOCIATED PRESS Lamine Yamal et Nico Williams, le jeune duo espagnol ayant marqué l’Euro 2024

L’Espagne a continué de faire le jeu par la suite. L’Angleterre défendait avec intensité et une certaine réussite, oui, mais n’offrait que très peu de présences en zone offensive. Kane et Phil Foden, notamment, n’étaient pas d’une très grande utilité à l’avant.

Exit Kane, donc. Arrive Ollie Watkins à la 61e. Merci pour tes services, Kobbie Mainoo. Bienvenue, Cole Palmer, à la 70e. Trois minutes plus tard, Palmer a frappé le ballon comme si sa vie en dépendait sur une belle passe de Jude Bellingham, et a permis aux Anglais d’y croire, enfin. On les a sentis énergisés après cette égalisation à 1-1…

PHOTO ANDREEA ALEXANDRU, ASSOCIATED PRESS Dani Olmo a préservé la victoire en fin de match

Mais l’Espagne en avait vu d’autres. Et surtout, elle n’a jamais cessé de se projeter vers l’avant. Elle a trouvé son héros en Mikel Oyarzabal, qui a reçu une splendide passe en profondeur de Marc Cucurella à la 87e pour le filet de la victoire. Jordan Pickford, qui s’était signalé avec un bel arrêt quelques instants auparavant sur Yamal, ne pouvait rien faire là-dessus.

Oyarzabal, à 27 ans, n’avait jamais subi la chaleur des lumières de projecteur à ce niveau dans sa carrière. Sa saison 2024 avait été compliquée avec la Real Sociedad, entre blessures et manque de rythme. Quel moment pour se signaler.

« J’ai fait mon travail, ce que je devais faire à chaque instant, je devais aider, j’ai eu la chance de donner la victoire, a-t-il lancé à la télévision espagnole. Quand vous traversez des moments difficiles, être ici [avec la sélection] est très précieux et si vous avez la chance de pouvoir aider comme je l’ai fait, c’est la meilleure chose qui soit. »

Une Espagne magnifique. Une Espagne méritante. Et une Espagne couronnée, comme il se doit, après un Euro parfait. Que les flammes de joie de la Roja jaillissent.

Avec l’Agence France-Presse et La Presse Canadienne