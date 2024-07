C’est dans l’adversité que l’on apprend. Parlez-en au Canada, qui a perdu une avance, la petite finale et la troisième place en quelques minutes.

Éric Martel La Presse

Parler d’une défaite crève-cœur serait une litote. Jusqu’aux arrêts de jeux finaux, l’unifolé tenait l’avance tant bien que mal, tandis que l’Uruguay multipliait les percées menaçantes. Dans les derniers moments, Luis Suárez a percé la charnière centrale pour niveler la marque 2-2.

Cette rencontre s’est ensuite directement dirigée aux tirs au but, sans prolongation. Tous les Uruguayens ont marqué. La pression de la nation reposait sur les épaules d’Alphonso Davies. Sa frappe a finalement buté de plein fouet contre la barre, emportant avec elle tous les espoirs de victoire du Canada.

Ismaël Koné a aussi vu sa tentative échouer, lui qui avait pourtant été héroïque dans cette phase de jeu en quarts de finale, contre le Venezuela. Koné y est allé d’un changement de vitesse qui a semblé le déjouer lui-même. Sa frappe, qui manquait de force, a facilement été captée par le gardien Sergio Rochet.

Faire sa marque

Il serait toutefois cruel de ne retenir que cette frappe manquée de Koné. L’ancien du CF Montréal figurait sur l’alignement partant, alors que Stephen Eustáqio était laissé de côté. Dès les premières minutes, Koné a décidé qu’il marquerait de son sceau la rencontre. Et il y est parvenu, s’illustrant comme le meilleur joueur des siens.

PHOTO JACOB KUPFERMAN, ASSOCIATED PRESS Ismaël Koné a été le meilleur joueur du camp canadien.

Le Canada s’est magasiné un but digne du défunt Panier bleu à la 21e minute. Sur un coup de pied de coin, le Québécois Moïse Bombito a remporté un ballon par la tête. Celui-ci a plané vers Koné.

D’une manœuvre habile, dos au gardien, Koné y est allé d’une quasi-bicyclette, une frappe à la volée spectaculaire qui est parvenue à déjouer le portier.

Plus tard dans le match, alors que l’impasse demeurait, Koné y est allé d’une frappe puissante que le gardien Sergio Rochet n’a pu maîtriser. Bien posté dans la surface de réparation, Jonathan David a récupéré le retour avant de marquer.

Même s’il a par moments tenté de forcer le jeu, Koné a achevé la rencontre avec 33 passes complétées. Sa domination s’est aussi étalée en récupération de ballon. Il a remporté 8 de ses 11 duels au sol.

Miser sur l’avenir

Au-delà de Koné, le Canada a pleinement parié sur la jeunesse. L’entraîneur Jesse Marsch avait dévoilé ses intentions en marge de cette petite finale. La victoire demeurait la priorité, mais le match représentait l’occasion d’offrir des minutes à quelques joueurs inexpérimentés. Des joueurs qui pourraient représenter l’avenir du Canada, notamment en vue de la Coupe du monde de 2026.

Chose promise, chose due, le Canada a présenté un alignement inexpérimenté. Ses têtes d’affiche, Alphonso Davies, Jonathan David et Stephen Eustáquio, réchauffaient le banc. Leur retrait permettait aux jeunes Mathieu Choinière, Tani Oluwaseyi et Luc de Fougerolles de figurer sur l’alignement partant.

PHOTO JIM DEDMON, USA TODAY SPORTS Le Québécois Mathieu Choinière était de l’alignement de départ.

Dans les circonstances, on aurait pu s’attendre à une nette domination uruguayenne. Et de fait, les nerfs des Canadiens ont été rapidement mis à l’épreuve.

Dès la huitième minute, la charnière centrale a semblé dépassée par les évènements. L’Uruguayen Rodrigo Bentancur a été laissé seul sur un coup de pied de coin. Il n’a eu aucune difficulté à inscrire les siens à la marque.

C’est à ce moment que l’on a compris de quel bois se chauffaient les Canadiens. Loin de s’effondrer, l’unifolié a redoublé la pression sur la défense adverse. Les Uruguayens étaient complètement embouteillés. Si bien qu’à la première mi-temps, le Canada s’est approprié la possession, à 60 %.

Son manque d’expérience l’a toutefois rattrapé. Incapable de conserver l’avance, le Canada a perdu la possession à 58 % contre 42 % pendant la deuxième moitié. On aurait dit à ce moment que l’équipe avait perdu son sang-froid.

« C’est dur de perdre un match quand on sait qu’on l’a si bien disputé », a commenté le défenseur latéral Alistair Johnston sur les ondes de TSN, après la rencontre. « Tout le monde au sein de notre équipe s’est présenté. On a vraiment appliqué ce qu’on a appris au cours des six dernières semaines. »

Le Canada conclut donc sa première Copa América avec une quatrième place. Même si cette dernière défaite lui laisse un goût amer, ce résultat dépasse largement les attentes à son égard au début du tournoi.

« On peut garder la tête haute en sachant qu’on a été au coude-à-coude avec la plupart des équipes du tournoi, a souligné Alistair Johnston. On a vraiment fait de grands pas vers l’avant sur une courte période. On a hâte de voir ce que l’avenir nous réserve, ce seront deux grosses années d’ici 2026 », a-t-il conclu.