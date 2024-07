Une victoire, un jeu blanc. Le CF Montréal pouvait difficilement demander mieux pour son match contre Atlanta United, un rival direct dans le portrait des séries, samedi soir au stade Saputo.

Une solide prestation défensive ainsi qu’un Ruan brillant ont permis au CFM de l’emporter 1-0 au terme d’une chaude soirée montréalaise, sur un but du Brésilien à la 51e minute.

Malgré tout, l’entraîneur-chef Laurent Courtois a lourdement critiqué ses hommes pour leur gestion de la fin de match.

C’est qu’à 11 contre 10 à partir de la 54e minute, le Bleu-blanc-noir a subi une intense pression des visiteurs, alors qu’il aurait dû être l’agresseur dans une telle situation de supériorité numérique.

« Ça fait mal ce soir, a affirmé Courtois, le visage long malgré la récolte des trois points. Je suis vraiment déçu. […] Qu’Atlanta pousse à 10, c’est compréhensible, ça arrive souvent. Mais que nous, on donne l’opportunité à Atlanta de nous faire mal, c’est inacceptable. »

Il a notamment pris à partie ses joueurs qui voulaient devenir « le protagoniste, le héros » de la rencontre en quémandant leurs occasions de marquer, au lieu de penser à l’intérêt du collectif.

En revanche, avant la dernière demi-heure de jeu plus compliquée, Montréal n’avait pas grand-chose à se reprocher. Il avait même pas mal mieux entamé la rencontre que ses dernières sorties au stade Saputo.

« L’entraîneur avait mis l’accent sur l’importance de bien commencer la première mi-temps, a confirmé Raheem Edwards. À la maison, on est habituellement une meilleure équipe de deuxième mi-temps. »

Le latéral gauche a été en réussite dans son poste, samedi soir. C’est lui qui a fait la passe vers Ruan pour le 1-0, au profit d’une précise reprise de la tête à l’embouchure. Une combinaison entre les latéraux gauche et droite qui a été travaillée depuis la présaison, a révélé Edwards.

« On avait parlé depuis un bon moment de cette connexion piston à piston pour marquer des buts et être dangereux », a confirmé Courtois, qui a louangé le Brésilien pour la meilleure gestion de son « timing » et sa « lecture des bons moments » pour s’amener dans la boîte.

« Ce sont des situations qu’on pense qu’il aurait pu créer plus souvent dans la saison. Pas seulement pour finir, mais aussi pour servir. »

Ça fait maintenant deux buts en trois matchs pour Ruan à Montréal, et dans cette campagne. Il avait sorti son masque de Flash contre Philadelphie, il y a deux semaines. Cette fois, c’étaient les cartes du jeu Uno.

« À peu près 90 % de notre équipe aime vraiment jouer au Uno ! », a expliqué Edwards à propos de la célébration de son coéquipier.

Ruan a été l’homme du match pour Montréal : c’est aussi lui qui a forcé le défenseur d’Atlanta, Stian Gregersen, à commettre l’offense lui valant son deuxième carton jaune du match, et donc son expulsion, à la 54e.

À partir de ce moment, Montréal a eu ses occasions, mais principalement sur des contre-attaques. On n’aurait probablement pas parlé d’un match si serré n’eût été le brio de Brad Guzan devant le filet des visiteurs. L’Américain a notamment frustré Josef Martínez, puis Ruan à la 75e. Il a joué le même tour à Jules-Anthony Vilsaint cinq minutes plus tard, avant de parer la belle frappe de Mason Toye à la 88e.

Pendant ce temps, la défense à trois composée de Joaquín Sosa, George Campbell et Fernando Álvarez, jumelée à un Jonathan Sirois en maîtrise, a tenu le coup devant l’offensive géorgienne.

« [La défensive] a fait un travail colossal, a souligné Sirois. On ne va pas se mentir. Je n’ai eu aucun arrêt à faire, même si j’ai dû effectuer plusieurs interventions. Ça démontre le travail collectif des trois gars devant moi, ainsi que des [milieux défensifs] et de mes latéraux. »

La fin de match a été compliquée, certes. « Mais défensivement, on n’a rien relaxé, dit le geôlier. Et c’est tant mieux, parce que ça aurait pu être dangereux. »

Avec ces trois points importants, Montréal (26 pts) passe devant Atlanta en 10e position. Le match de samedi prochain contre le Toronto FC (8e, 27 pts), au stade Saputo, promet déjà des artifices.

EN HAUSSE

George Campbell

Les remparts ont été sollicités en fin de rencontre, et George Campbell a été à la hauteur du défi. L’Américain a complété 101 de ses 109 passes (93 %), le plus haut total et le meilleur taux de réussite pour les deux équipes. Il s’est aussi illustré avec 15 actions défensives et 8 dégagements, le plus occupé de la rencontre à ces chapitres.

EN BAISSE

Josef Martínez

On l’a encensé pour son leadership et son savoir-faire récemment. Mais samedi, Martínez n’a pas été très impliqué dans la construction de jeu, et lorsqu’il a eu ses occasions, il ne les a pas concrétisées. Il fait peut-être partie de ces joueurs qui ont trop cherché leur propre gloire au lieu de celle du groupe, samedi soir.

Sunusi Ibrahim écarté

Sunusi Ibrahim a beau être le meilleur marqueur du CF Montréal cette saison avec six filets, il n’était pas en uniforme pour cette rencontre, même si en santé. En guise de justification, Courtois a indiqué qu’il « s’attendait à plus de lui à l’entraînement ».

Notre confrère Antonin Besner, de RDS, demande à Jonathan Sirois si, de façon générale, son entraîneur est en train de devenir plus intransigeant envers ses joueurs. Pas juste à propos d’Ibrahim, mais également au vu de sa déception de la gestion de la fin du match.

« Je ne dirais pas qu’il est plus intransigeant, répond le gardien. On est à un stade de la saison où tout le monde revient de blessure. Le coach doit prendre plus de décisions. C’est quelqu’un qui veut gagner, à la fin de la journée. Avec sa façon de jouer, il veut s’assurer que les joueurs sur qui il peut compter vont pouvoir suivre son plan de match. Il a peut-être moins de patience, aussi. C’est comprenable. On est rendus à 23 matchs joués. On est à la limite de faire les séries. Il y a plus de pression, et lui aussi la ressent peut-être. On est tous dans le même bateau là-dessus. »