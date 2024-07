Vendredi matin, Laurent Courtois a parlé du besoin d’aller chercher un latéral droit. Quelques heures plus tard, c’est finalement un latéral gauche qui s’est joint au CF Montréal.

Tom Pearce, un défenseur anglais de 26 ans évoluant jusque-là en troisième division en Angleterre, a été acquis par Gabriel Gervais. Il lui a consenti un contrat pour le reste de la saison 2024 et jusqu’en 2026. L’entente est assortie d’une année d’option pour 2027.

Dans le communiqué du club, Gervais parle d’un ajout de « profondeur » à la position de latéral gauche, déjà occupée par Raheem Edwards et, parfois, par Ariel Lassiter.

« Mais sa polyvalence lui permet également d’évoluer dans la charnière centrale gauche, indique le président et directeur sportif par intérim. Il possède des qualités physiques et techniques en possession qui lui permettront de bien cadrer dans le style de jeu préconisé par notre équipe. »

Pearce a passé les cinq dernières saisons avec Wigan, totalisant 20 passes décisives et un but en 105 matchs. Il a cependant subi une blessure au genou la saison dernière, qui l’a tenue à l’écart de décembre à février. Avec un CF Montréal qui ressort tout juste d’une période occupée dans son infirmerie, son état de santé sera à surveiller.

Avant Wigan, ce natif d’Ormskirk dans le nord de l’Angleterre a député son parcours avec l’académie d’Everton en 2003, pour ensuite se joindre à celle de Leeds en 2014.

Le « dilemme » de Courtois

Ainsi, le CFM n’a pas mis de temps à bouger à l’ouverture canadienne du marché des transferts, ce vendredi.

Lorsqu’interrogé sur les besoins les plus urgents à pallier dans son effectif, mercredi en conférence de presse, Gabriel Gervais avait souligné qu’ils se situaient « partout sur le terrain », lui qui ne voulait pas « dévoiler ses cartes ».

Vendredi, Courtois s’est fait plus précis. Notamment parce qu’il est consulté par le département sportif en vue de ce mercato.

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Laurent Courtois, entraîneur-chef du CF Montréal

Pour lui, il existe un « dilemme » entre les positions à pallier « en urgence » et le « type de joueurs » dont il a besoin « pour jouer le style de jeu » qu’il veut déployer.

« On sait qu’on a des positions, comme les latéraux, où on était un peu légers, a-t-il dit. Lassi, on n’arrive pas à trouver une continuité en termes de réhabilitation. Ruan est souvent exposé et fatigué. »

Il savait probablement que du renfort à gauche était en voie d’être annoncé lors de cette allocution. Frédéric Lord, descripteur des matchs du Bleu-blanc-noir chez Apple TV, a d’ailleurs ajouté sur X que Tom Pearce était présent au stade Saputo, samedi dernier, pour le match contre les Whitecaps de Vancouver.

Outre les latéraux, « on a beaucoup d’attaquants souvent blessés », a rappelé Courtois, qui s’interroge du même souffle sur « la part qui revient » au personnel d’entraîneurs là-dessus, contre celle qui revient aux joueurs.

Au-delà des « doublons » à trouver pour plus de profondeur, l’entraîneur parle d’un besoin « de chimie, de fitness, de profils » que le club « essaie d’ajuster ».

Des départs inévitables

Maintenant, en ce qui a trait à Pearce, son arrivée signifie-t-elle que le club devra absolument se départir d’un autre joueur avant que le nouveau venu puisse fouler la pelouse sous le maillot montréalais ?

Petit détour dans les méandres des règles MLS, ici. Gervais a mentionné mercredi que son effectif de 30 joueurs était complet. En jetant un regard sur la liste de joueurs sous contrat du club, selon notre compréhension, on remarque qu’un espace « sénior » était encore disponible sur les 20 permis par la ligue. Les 10 autres sont des places « supplémentaires » qui ne comptent pas sur la masse salariale de l’équipe, bien que leurs salaires sont payés par le club.

Pearce devient donc le 20e joueur sénior du club, ce qui est conforme. Mais il est son 31e joueur sous contrat, ce qui ne le sera pas lorsque la fenêtre des transferts se refermera au Canada, le 8 août prochain.

Traduction ? Le CF Montréal devra se libérer d’au moins un joueur d’ici un mois. Et comme il y a maintenant un surplus de défenseurs, on ne serait pas surpris d’en voir un partir.

Certaines rumeurs envoient la pépite colombienne Fernando Álvarez vers d’autres cieux, notamment au Mexique. Considérant la philosophie de revente du club, ce serait un peu hâtif, selon nous. Acquis pour une valeur estimée à 1 million l’été dernier, celle-ci pourrait monter encore plus s’il continue de se développer à ce rythme à Montréal.

Du reste, Laurent Courtois sent-il que la direction du club est ouverte à faire des mouvements de personnel dès cet été ?

« Oui, on travaille là-dessus. »