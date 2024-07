Laurent Courtois n’a pas de difficulté à le dire. « Clairement, il y a deux, trois personnes qui, pour moi, ne s’inscrivent pas dans le projet futur. »

En ce jour d’ouverture du marché des transferts au Canada, cette affirmation en dit long sur les objectifs du CF Montréal au cours du prochain mois.

Si Courtois ne « s’explique pas » certains de ces comportements, il comprend quand même que « ses choix » de joueurs dans l’alignement peuvent être à la source de ces remontrances.

Qui sont ces mécontents ? « Ils ne sont pas au même état de leurs carrières, a ajouté, à titre d’indice, l’entraîneur-chef du Bleu-blanc-noir.

En ce sens, les deux premiers sont faciles à deviner.

Victor Wanyama, au crépuscule de sa carrière, n’obtient pas le temps de jeu qu’un vétéran comme lui, seul joueur désigné du club qui plus est, pourrait s’attendre à recevoir. Rida Zouhir, à l’inverse, n’est toujours pas en mesure de voir son parcours décoller. Ce produit de l’Académie de 20 ans, après une saison en prêt en USL l’an dernier, est cloué au banc du CFM encore cette année. Et ce, malgré des ouvertures au milieu de terrain avec les absences des internationaux canadiens.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Rida Zouhir

Le troisième joueur « qui ne démontre pas vouloir s’inscrire dans le projet », dixit Courtois, est pour l’instant un peu moins évident. S’agirait-il d’Ousman Jabang, sélectionné au repêchage de 2023, mais qui n’a obtenu que cinq apparitions depuis son arrivée au club ?

Peu importe. Pour une équipe avec un grand besoin de « prise de conscience » – ce sont les mots du président Gabriel Gervais, exprimés mercredi en conférence de presse —, des joueurs désintéressés par le projet sportif n’aident pas la cause du CF Montréal.

« Si vous avez noté un peu ma posture, j’ai essayé de responsabiliser un peu tout le monde », a indiqué Courtois, se référant à ses allocutions des dernières semaines.

« On n’est plus dans l’expérimentation maintenant. On est dans l’exécution. J’ai essayé de distinguer ce qui touche le collectif et l’aspect tactique de ce qui revient à la mentalité en général, aux erreurs individuelles, des choses qu’on n’arrive pas à rectifier. […] Les joueurs en sont capables. On sait qu’on n’est pas loin de faire quelque chose de super intéressant. Il faut qu’on arrête de faire un pas en avant et deux pas en arrière. »

PHOTO DAVID KIROUAC, ARCHIVES USA TODAY SPORTS L’entraîneur-chef du CF Montréal, Laurent Courtois

« Une victoire nous aiderait beaucoup »

À ce titre, la période des transferts qui s’amorce s’annonce comme un moment charnière de la saison du CFM. Et déjà, une petite surprise attendait Courtois vendredi matin.

C’est que jeudi soir, Canada Soccer a annoncé qu’elle allait ouvrir son propre marché des transferts le lendemain, soit le 12 juillet. Un juste milieu entre le 5 juillet réclamé par les clubs de la Première ligue canadienne, et le 18 juillet voulu par les clubs canadiens de la MLS, qui souhaitaient faire concorder l’ouverture du mercato avec celui des clubs américains.

On peut difficilement faire plus dernière minute.

« Je ne sais pas si [les joueurs] savent que la fenêtre s’ouvre aujourd’hui, a glissé Courtois vendredi. Moi, je l’ai appris ce matin. »

Pour Ariel Lassiter, ça ne change pas grand-chose.

PHOTO ERIC BOLTE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Ariel Lassiter

« À ce moment dans notre carrière, on sait que les changements peuvent se produire n’importe quand, a indiqué l’ailier gauche, vendredi. Je ne pense pas que ça affecte ce que nous devons faire sur le terrain »

Au-delà des besoins à des positions précises, Courtois espère un « changement mental » de ses hommes.

« Je pense que ce groupe-là pourrait avoir facilement 10 points de plus, a-t-il souligné, répétant l’argument avancé par son président Gabriel Gervais, mercredi. C’est quelque chose de très personnel à mon niveau. »

Lassiter est d’accord là-dessus.

« Notre éthique de travail peut toujours s’améliorer, croit l’international costaricain. Avec la mentalité actuelle du groupe, je pense qu’une victoire nous aiderait beaucoup. »

Il aura l’occasion d’aller en chercher une importante devant un adversaire en compétition directe au classement, ce samedi, au stade Saputo. Atlanta n’a qu’un point devant le CFM en 10e position.

« C’est une belle occasion de montrer, à nous et aux fans, qu’on peut accomplir de grandes choses cette saison. »