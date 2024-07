Gabriel Gervais et son nouveau consultant stratégique Corey Wray ont du pain sur la planche.

La période des transferts de la MLS s’ouvre le 18 juillet prochain, jusqu’au 14 août. Ça s’en vient vite, très vite. Et la marge de manœuvre du club, pour l’instant, est mince au possible. Cela dit, des ajustements sont à l’évidence nécessaires pour donner une nouvelle direction à cette saison 2024 en dents de scie.

Mercredi, en conférence de presse, le président a dit vouloir libérer de la place sur la masse salariale du CF Montréal : le plafond, établi à 5,47 millions de dollars en 2024, est presque atteint. Il souhaite aussi se départir de joueurs d’ici la fin de 2024, lui qui a entre les mains un effectif complet de 30 joueurs.

« On regarde toutes les possibilités, a déclaré Gervais à propos du mercato. Que ce soient les prêts, les rachats de contrat, les échanges. Mais si on échange, ça ne nous aide pas particulièrement, parce qu’on va remplir un poste dans l’effectif. »

Le cas Wanyama

Le premier geste que Gabriel Gervais pourrait poser est évident. On l’imagine même taper du pied impatiemment en attendant le 18 juillet pour pouvoir agir, surtout qu’il l’a lui-même insinué dans son commentaire cité ci-haut.

Le rachat du contrat de Victor Wanyama.

Wanyama, c’est le seul joueur désigné (JD) de l’équipe, et c’est ainsi son plus haut salarié. Le Kényan est payé 1,8 million par le CFM, mais seuls 683 750 $ sont comptabilisés sur la masse salariale du club, en vertu de la règle des JD.

C’est très cher payé pour un joueur qui n’a obtenu que 3 départs en 21 matchs MLS en 2024, en n’étant pas blessé. Manifestement, Laurent Courtois a vu la même chose que son prédécesseur Hernán Losada, qui avait lui aussi écarté le joueur de sa formation en fin de saison.

PHOTO DAVID KIROUAC, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Victor Wanyama (à droite)

Chaque équipe a un rachat par saison à sa disposition. Dans le cas de Wanyama, cette manœuvre permettrait au club de respirer pas mal mieux sous le plafond, ainsi que de libérer l’une des 30 places de son effectif. En plus de satisfaire un joueur qui, tout en restant professionnel, n’a pas manqué de faire savoir son mécontentement dans les dernières saisons.

Mathieu Choinière, partira, partira pas ?

Oui, la demande de transaction est toujours dans l’air, et Gervais s’est fait avare de commentaires sur le sujet mercredi. « On a une option [sur le contrat de] Mathieu pour la saison prochaine, a-t-il rappelé. Mathieu est un joueur étoile, le coach peut compter sur lui. Notre intention, c’est qu’il reste ici très longtemps. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Mathieu Choinière

Soit. Mais quelle offre fera le club à ce fleuron québécois de son Académie, deux fois nommé au match des Étoiles de la MLS ? À un type de joueur qu’il devrait, en théorie, vouloir valoriser s’il veut tenir sa promesse de « s’appuyer sur l’Académie » et offrir une « saveur locale » aux partisans ? À un milieu qui pourrait très bien s’épanouir ailleurs dans la ligue, advenant un échange, avec une meilleure compensation que celle qu’il reçoit aujourd’hui – on l’évalue entre 300 000 et 400 000 $ – de la part du CFM ?

La porte de sortie pour certains ?

En revanche, d’autres noms sur l’effectif montréalais mériteraient probablement d’aller tâter le cuir sous d’autres cieux. On pense notamment à Mason Toye et Lassi Lappalainen, des hauts salariés (plus que Choinière) souvent blessés, et qui ont pas mal fait le tour du jardin montréalais. Les contrats de ces deux joueurs viennent à échéance en décembre prochain. Même s’ils ont des options annexées à leurs ententes, le CFM ferait probablement mieux, sportivement et financièrement, de ne pas les enclencher.

D’autres, comme Grayson Doody, Ousman Jabang, Alessandro Biello, Ilias Iliadis et même Rida Zouhir, sont de jeunes joueurs qui n’obtiennent pratiquement aucune minute tout en occupant de ces fameuses places sur la liste de joueurs sous contrat du club. Pour eux, l’option du prêt en USL ou en PLC serait envisageable. Sauf peut-être pour Zouhir, qui a déjà tenté l’expérience USL à San Antonio l’an dernier. Sans avoir été nommé par Gervais, il semble faire partie de ces joueurs « qui ne veulent plus être ici ».

Les besoins à pallier

Le président et directeur sportif par intérim a dit ne pas vouloir « montrer ses cartes » à ses homologues de la MLS, mercredi, soulignant sommairement que ses besoins se situaient « partout sur le terrain ». Nous allons donc le faire pour lui.

Le principal défaut de cette équipe, c’est l’absence d’un vrai meneur de jeu, un numéro 10 créatif capable de trouver des trous dans la défense adverse, faire le geste qui ouvre le jeu, et ce, de façon répétée.

Bryce Duke, même s’il montre parfois de bons flashs, offre des performances trop inégales. Dominic Iankov ? L’échantillon est encore maigre, mais on a également de sérieux doutes, tant sur sa capacité à rester en santé que sur le buzz continu qu’il peut produire sur le terrain.

Évidemment, toutes les équipes veulent un milieu de terrain offensif du genre. Le défi sera d’en trouver un qui répond aux besoins du CFM, et surtout aux contraintes financières serrées qu’il s’impose.

En attaque, il faudra tôt ou tard prévoir le départ de Josef Martínez, venu à Montréal notamment pour se refaire une santé et retrouver son profil d’as marqueur de cette ligue. S’il y parvient, on peut supposer que ce ne sera pas Montréal qui va lui offrir le contrat qu’il va requérir.

PHOTO GRAHAM HUGHES, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Josef Martínez (au centre)

Le poste de latéral droit, au-delà de Ruan, est mince. Le lièvre brésilien a été partant sur 21 des 22 matchs MLS de l’équipe. Il est l’un des joueurs les plus travaillants et en réussite de la formation. Mais il va se brûler s’il continue à ce rythme. Derrière lui, c’est Lappalainen, qui est incapable de rester en santé depuis deux ans. Ensuite, le néant, à moins de sortir un joueur de sa position.

Chez les gardiens, ni Sebastian Breza ni Logan Ketterer n’offrent une réelle menace au poste de partant occupé par Jonathan Sirois. Un peu de concurrence à ce chapitre ne ferait pas de tort.

Gabriel Gervais et Corey Wray réussiront-ils à régler tous ces enjeux d’ici le 14 août ? Probablement pas. Surtout avec la main-d’œuvre limitée en cette période de restructuration du département sportif chez le CF Montréal.