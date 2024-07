(East Rutherford) Lionel Messi prévoit continuer de jouer pour l’Argentine au-delà de la finale de la Copa América, dimanche.

Associated Press

« Je l’ai déjà dit, j’ai l’intention de continuer, a-t-il déclaré mardi soir après que l’Argentine eut blanchi le Canada 2-0 en demi-finale du tournoi. Je continuerai de vivre au jour le jour, sans réfléchir à l’avenir et à savoir si je continuerai ou non. C’est ma façon de vivre. J’ai 37 ans et Dieu seul sait quand toute cette aventure se terminera. »

Messi a inscrit son 109e but sur la scène internationale, et son premier dans le tournoi. Il s’agit de sa 14e participation à la Copa América, à trois du record absolu.

Le lauréat de huit Ballons d’or en carrière a discuté avec les médias à l’extérieur du vestiaire de l’équipe au MetLife Stadium, au même endroit où il avait annoncé sa retraite après avoir raté un penalty dans une défaite en finale de la Copa América contre le Chili en 2016. Il est revenu sur sa décision sept semaines plus tard et a inscrit 54 buts en 73 matchs internationaux depuis, portant son total à 186 matchs dans l’uniforme argentin et contribuant aux conquêtes de la Copa América en 2021 et de la Coupe du monde en 2022.

Son coéquipier, Angel Di Maria, compte annoncer sa retraite après le match de dimanche contre l’Uruguay ou la Colombie, à Miami Gardens, en Floride. Le vétéran âgé de 36 ans a représenté son pays pour la première fois sur la scène internationale en 2008, et il totalise 31 buts en 144 matchs.

« Ce sera ma dernière bataille. Il n’y a rien que je puisse ajouter à ce que j’ai déjà dit, a évoqué Di Maria. Ce sera mon dernier match. Je dois remercier tous les Argentins et cette génération, qui m’ont permis de soulever autant de trophées (au cours de ma carrière). »

Le processus de qualifications sud-américain pour la prochaine Coupe du monde reprendra en septembre, et chaque sélection nationale devra disputer 12 matchs supplémentaires. La finale de la Coupe du monde aura lieu au MetLife Stadium, le 19 juillet 2026.