« Un pas de recul » en se « retroussant les manches ». Voici, en somme, où le CF Montréal en est dans la « restructuration » de sa direction sportive, selon Gabriel Gervais.

Le président, qui dirige aussi ce département à titre intérimaire depuis le départ d’Olivier Renard, s’affaire aujourd’hui à repenser du tout au tout sa façon de le faire fonctionner. Comme il l’a fait avec l’important volet des affaires du club depuis son arrivée, a-t-il ajouté au fil de sa conférence de presse de près d’une heure au Centre Nutrilait, mercredi matin.

Ainsi, même le poste de directeur sportif, tel qu’on l’a connu pendant près de cinq ans avec Olivier Renard, pourrait être voué à disparaître : Gervais veut « définir l’organigramme à mettre en place ».

« Il y a toutes sortes de nomenclatures utilisées, justifie-t-il. On va établir un profil clair d’une personne qui va venir bonifier notre équipe, qu’on l’appelle directeur sportif, technique ou autre. L’important, c’est de définir ses responsabilités et ses tâches. »

« Je ne vais pas me presser à aller chercher quelqu’un sans bien avoir compris la structure globale qu’on veut mettre en place. »

Pour l’épauler dans cette redéfinition du département, le président du CFM est allé chercher les services de Corey Wray, qui possède une expertise de 18 saisons en MLS, notamment avec le Toronto FC et plus récemment avec le Crew de Columbus.

À noter que Wray est entré sur l’écran radar de Gervais après avoir demandé, puis reçu une liste de noms recommandés par la MLS.

« Il entre comme consultant pour les prochains mois, a indiqué le président. Pour nous aider à traverser maintenant le mercato. Regarder l’effectif. Les bonnes pratiques. Nous aider à définir toute la structure qu’on veut mettre en place avec des postes-clés, les bons profils pour les joueurs du système de jeu qu’on veut jouer. Cet arrangement avec Corey est favorable pour les deux parties. »

Au départ de Renard, l’ancien DS avait parlé d’un changement de cap vis-à-vis de la direction sportive depuis l’arrivée de Gervais : il n’avait plus les coudées franches pour « opérer » à sa guise, devant maintenant faire passer toutes ses décisions potentielles par le conseil d’administration présidé par Joey Saputo. L’éventuelle personne embauchée pour s’occuper de l’aspect sportif aura-t-elle un peu plus de marge de manœuvre ?

Elle pourra « opérer à sa guise », a répondu le président, reprenant les mots de notre question. « Les décisions sont prises en équipe, que ce soit dans les affaires ou le sportif. Dans les décisions importantes, c’est sûr qu’on s’appuie sur le conseil d’administration. »

On n’y est pas encore, évidemment. Mais si la restructuration du sportif dirigée par Gervais engendre les mêmes résultats que celle des affaires du club, les partisans du CF Montréal auront de quoi se réjouir. Sous sa gouverne, le club a investi dans l’expérience client au stade Saputo, ce qui a « porté ses fruits », dit-il.

Il est vrai que le stade est essentiellement plein à tous les matchs cette saison. Le club ajoute sans arrêt de nouveaux partenaires, dont des fleurons québécois comme Air Transat, ce qui indique que Québec inc. a embarqué dans le projet.

Entre-temps, en revanche, c’est l’investissement dans le sportif qui a écopé. La masse salariale est demeurée l’une des plus basses de la MLS. La philosophie du club à ce chapitre pourrait-elle changer au terme de cette restructuration ?

Non, assure Gervais, surtout parce que l’action de « dépenser des gros montants ne garantit pas le succès ». Mais oui, le CF Montréal « est prêt à investir si ça concorde avec [sa] philosophie ».

Pour éviter tout doute, le président du club en a d’ailleurs fait l’énumération claire, en début de conférence de presse : sa philosophie consiste à « former des jeunes joueurs, s’appuyer sur l’Académie, avoir une saveur locale ». Elle se base aussi sur « la vente des joueurs, sur une collaboration étroite avec Bologne, sur un jeu offensif, de construction, de possession de balle, [sur l’idée d’avoir] notre propre culture de soccer ».

« On est toujours à la recherche de résultats, on veut être compétitifs. Et surtout, des jeunes qui veulent être ici, faire partie de notre projet, et qui sont prêts à mouiller le maillot pour le club. La fameuse grinta, il faut qu’ils la montrent. »

Sur ce dernier point, Gervais croit qu’une « sérieuse prise de conscience individuelle et collective » est nécessaire chez le groupe actuel.

« Présentement, il y a beaucoup de roulement dans l’effectif, et on n’est pas confiants que tous les joueurs vont nous donner les performances qu’on attend d’eux. »

Une équipe déjà en place

C’est « dans l’ADN » du président, anciennement chez Deloitte, de vouloir prendre le temps d’étudier de fond en comble la situation avant d’agir. Après avoir pris en charge les affaires du CF Montréal, il a ainsi « mis des gens en place en qui [il a] beaucoup confiance », dit-il.

Pour le sportif, déjà, Daniel Pozzi, un employé du club depuis 15 ans, s’occupe maintenant de tout ce qui touche la masse salariale et les règles de la MLS, comme le faisait Vassili Cremanzidis avant son départ. Pozzi est également directeur aux opérations de la première équipe.

Corey Wray se joint à une équipe déjà composée de Raffaele Frassetti, dépisteur en chef, et Luca Saputo, le « pont de collaboration » avec Bologne, le club sœur de l’Impact en Italie, qui a les moyens d’analyser, sur place, pas moins de 1500 matchs par année pour le recrutement de joueurs.

« Les méthodes de recrutement » et « l’équipe de dépistage », justement : voilà quelques aspects à améliorer « absolument » dans l’avenir chez le CFM, selon Gervais.

La fin de l’équipe réserve…

Non, le CF Montréal ne prévoit toujours pas de faire son entrée en MLS Next Pro, le circuit de clubs-écoles des équipes de la MLS. Et ce, même s’il vient d’annoncer que son équipe réserve sera dissoute à la fin de la présente saison.

« D’un point de vue opérationnel et financier, dans notre situation, ça n’a pas de sens [d’aller en MLS Next Pro], a dit Gabriel Gervais. On va miser sur la jeunesse, sur la signature de jeunes joueurs qui pourront incorporer la première équipe. On va utiliser l’avenue des prêts avec la USL et la Première Ligue canadienne, qui a bien fonctionné pour nous. »

Ainsi, après la saison 2024 de Ligue1 Québec, le CF Montréal se retrouvera sans aucun club-école pour faire le pont entre son Académie et sa première équipe.

Pas de « projet d’envergure » de sitôt au stade Saputo

On est encore au point mort quant à de potentielles rénovations majeures au stade Saputo : le CF Montréal attend de savoir quel est le plan du Parc olympique avant de se lancer dans un « projet d’envergure ».

« On parle d’un hôtel, rappelle Gabriel Gervais. [On attend] de savoir quelle est la vision stratégique. Il y a une PDG qui a été nommée, on l’a rencontrée, on a eu une bonne discussion avec elle. Mais il n’y a pas eu d’évolution depuis l’annonce [des rénovations] au Stade olympique. »