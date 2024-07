Partisans du CF Montréal, attachez votre tuque (ou plutôt, resserrez votre casquette). D’ici la fin de son calendrier, l’équipe risque de procéder à la libération ou l’échange de joueurs.

Éric Martel La Presse

C’est ce qu’a dévoilé le président de l’équipe Gabriel Gervais lors d’une rencontre médiatique mercredi. « C’est clair que d’ici la fin de l’année, il y aura des salaires qui pourront être libérés pour 2025. »

« Notre alignement est plein. On n’a pas beaucoup de marge de manœuvre sur la masse salariale. Donc pour faire rentrer des joueurs, il va falloir en libérer ou en échanger. On veut faire évoluer l’équipe à court terme selon nos besoins, parce qu’on veut maximiser notre rendement, on veut faire les séries, mais sans nuire à notre stratégie à long terme ».

L’emphase du CF Montréal risque d’être mise surtout sur les rachats de contrats et les prêts. « Si on échange des joueurs, ça ne nous aide pas particulièrement, parce que ça nous force à remplir des postes dans l’effectif », explique Gabriel Gervais.

On peut deviner que le milieu Victor Wanyama compte parmi les candidats potentiels à un rachat. En tant que joueur désigné, le Kényan compte pour 683 750 $ sur la masse salariale. Son salaire réel est toutefois de 1,8 million. C’est beaucoup, considérant ses maigres trois départs.

Départs et arrivées

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Lors des deux derniers mois, tous les joueurs du CF Montréal ont été rencontrés par la direction. Pendant ces « conversations franches », certains joueurs ont dévoilé vouloir quitter l’équipe.

« On veut des joueurs qui veulent être ici, résume Gabriel Gervais. Si un joueur vient ici, mais n’a pas la volonté de s’embarquer dans le projet, on ne veut pas le garder. On va chercher à bouger [les joueurs qui veulent quitter], maintenant ou à la fin de l’année. »

Les contrats de plusieurs joueurs, dont Ruan, Joaquin Sosa, Ariel Lassiter et Gabriele Corbo, se termineront à la fin de la présente saison. Le CF Montréal est déjà en pourparlers avec certains d’entre eux en vue d’une éventuelle prolongation de contrat.

L’équipe risque toutefois de perdre des joueurs à « certaines positions-clés ». Pour les pallier, elle tentera d’embaucher de nouveaux joueurs dès la prochaine fenêtre des échanges.

Ces départs attendus ne concernent toutefois pas le Québécois Mathieu Choinière, qui demeure dans les plans. L’équipe possède une option qui lui permet de prolonger le contrat du Québécois d’un an à la fin de la présente saison, et elle compte bien l’utiliser. En mai, plusieurs rumeurs couraient selon lesquelles Choinière avait demandé une transaction. Des rumeurs que le principal intéressé n’a jamais nié.

« Mathieu est un joueur étoile. L’entraîneur sait qu’il peut compter sur lui », commente Gabriel Gervais. « Je ne vais pas négocier publiquement. Tout ce que je peux dire, c’est que mon souhait et celui de l’équipe, c’est de garder Mathieu ici longtemps. »

Liste d’épicerie

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE « Avec le retour des blessés, celui des joueurs qui participaient à la Copa América et l’arrivée de Corey pour renforcer notre équipe sportive, nous envisageons la saison avec beaucoup d’enthousiasme », assure Gabriel Gervais.

En termes d’acquisitions visées, Gabriel Gervais demeure évasif. Souhaite-t-il obtenir un défenseur, un milieu, un attaquant ? « Je ne veux pas dévoiler mes cartes aux autres directeurs généraux, se limite-t-il. Mais je pense qu’on peut s’améliorer partout sur le terrain, pour être honnête. »

Avec l’embauche de Corey Wray, le CF Montréal veut mieux cibler « les bons profils de joueurs » qui cadrent dans son style de jeu, c’est-à-dire un style intense, offensif. Ces joueurs devront « vouloir se mouiller le maillot pour le club », démontrer de la « grinta », dixit Gabriel Gervais.

L’amélioration de la défensive représente aussi un besoin criant, que la solution vienne de l’interne ou de l’externe. Depuis le début de la saison, 46 buts ont été accordés.

« On a beau essayer de tout pratiquer lors de l’entraînement, ça vient de la détermination des joueurs sur le terrain de ne pas se faire compter. C’est quelque chose que l’on doit absolument corriger, sinon, on ne fera pas les séries. On ne peut pas continuer avec une moyenne de deux buts concédés par match. »

Le verre à moitié plein

Malgré une récolte de 2 victoires en 16 matchs, le CF Montréal cogne aux portes des séries. Il n’accuse qu’un point de retard sur le Toronto FC, présentement détenteur du dernier rang pour y accéder.

« Avec le retour des blessés, celui des joueurs qui participaient à la Copa América et l’arrivée de Corey pour renforcer notre équipe sportive, nous envisageons la saison avec beaucoup d’enthousiasme », assure Gabriel Gervais.

Les joueurs ont dû traverser une « courbe d’apprentissage » avec l’arrivée de l’entraîneur Laurent Courtois, explique-t-il. En vertu de ses performances, l’équipe aurait pu cumuler « facilement 10 points de plus », selon le président. Il identifie les duels contre Chicago, Miami, Orlando ou les Red Bulls de New York lors desquels l’équipe aurait pu gagner.

Dans les circonstances, le travail de Laurent Courtois est « très satisfaisant ».

« J’ai confiance en lui, assure Gabriel Gervais. Maintenant, il nous faut un niveau de concentration supérieur, il faut que les leaders de l’équipe prennent les choses en main et qu’on n’échappe plus de matchs. »

Il reste douze matchs au calendrier du CF Montréal cette saison. Pour atteindre les séries, le Bleu Blanc Noir devra compléter la saison avec environ 50 points, estime Gabriel Gervais. Elle devra donc amasser plus de deux points par partie.

« C’est possible pour l’équipe d’accomplir quelque chose de spécial cette année », conclut le président.