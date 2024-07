Gabriel Gervais s’est donné les outils pour aider le CF Montréal à remonter au classement, mais les joueurs doivent également faire leur petit bout de chemin.

Simon Servant La Presse Canadienne

Le président et chef de la direction du Bleu-blanc-noir a indiqué que son équipe avait quelque peu joué de malchance pour expliquer sa fiche de 5-9-8 cette saison, mais qu’une bonne prise de conscience était nécessaire pour que ça se reflète sur les résultats.

« Il faut une sérieuse prise de conscience, individuelle et collective, pour trouver plus de constance. Il y a actuellement beaucoup de roulement dans notre effectif, mais nous ne sommes pas en confiance que tous les joueurs vont donner les performances que nous attendons d’eux », a noté Gervais lors de son bilan de mi-saison au Centre Nutrilait, mercredi.

La formation montréalaise pointe actuellement au 11e rang de l’Association Est, à un point d’une place en séries. Elle présente toutefois la quatrième pire défensive de la MLS, avec 46 buts alloués.

Le CF Montréal a gaspillé quelques avances cette saison, notamment face au Fire de Chicago, à l’Inter Miami CF et aux Red Bulls de New York, et il a perdu plusieurs points qui le rendraient beaucoup plus confortable au classement. Il serait facile de pointer du doigt l’entraîneur-chef de première année Laurent Courtois, mais selon Gervais, le problème est plus profond que ça.

« Parfois, j’ai vu des buts qui n’arrivaient pas après la première ou la deuxième action. On a beau tout pratiquer pendant les entraînements, ça vient de la détermination des joueurs de ne pas vouloir se faire marquer. Nous n’avons pas eu des performances régulières des joueurs », a-t-il dit.

« Je suis très satisfait du travail global de Laurent, et j’ai confiance en lui. Maintenant, il faut un niveau de concentration supérieur pour ne plus échapper ces matchs. Nous ne sommes pas si loin, mais ça relève des petits détails », a ajouté Gervais.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Gabriel Gervais

Le CF Montréal est entré dans un important creux de vague au mois de mai, alors qu’il n’a obtenu qu’une seule victoire en huit sorties. Les nombreux blessés et le départ d’Olivier Renard, le vice-président et chef de la direction sportive, n’ont possiblement pas aidé. C’est toutefois la défaite en Championnat canadien aux mains du Forge FC, au stade Saputo, qui a semblé faire déborder le vase.

Depuis, les Montréalais ont montré un meilleur visage et ils n’ont pas perdu à domicile. C’est un pas dans la bonne direction, mais Gervais a ajouté Corey Wray à son personnel technique pour bien identifier les besoins du club et le faire progresser.

Dans les prochains mois, Wray collaborera avec Gervais et son personnel à titre de conseiller à la stratégie sportive. En 18 saisons dans la MLS, dans divers rôles, Wray a gagné la coupe MLS à trois reprises et le Supporters’Shield en une occasion. Comme directeur général du Crew 2 de Columbus, il a remporté le championnat de la MLS Next Pro — avec Courtois comme entraîneur-chef.

« Le “mercato” s’ouvrira bientôt. Nous cherchons à renforcir notre effectif avec les bons profils qui cadrent dans le style de jeu que Laurent veut mettre en place. Corey va nous aider à cibler ces profils-là, a déclaré Gervais. Il a beaucoup d’expérience dans la MLS pour développer les jeunes et il a beaucoup de contacts. Nous partageons la même philosophie. »

Gervais a mentionné avoir rencontré tous les joueurs, et il estime avoir eu de franches conversations avec eux. L’objectif maintenant sera de faire la distinction entre ceux qui veulent participer au projet et ceux qui veulent quitter.

« C’est important. Si un joueur arrive ici et qu’il n’a pas la volonté de s’impliquer dans le projet, nous chercherons à le bouger. Que ce soit maintenant ou à la fin de l’année. Nous avons déjà entamé les discussions, parce que la fenêtre des transferts s’en vient très rapidement. Nous observons toutes les possibilités, soit des prêts, des rachats ou des échanges. Nous voulons améliorer l’équipe à court terme, sans toutefois mettre en péril et négliger notre philosophie », a-t-il insisté.