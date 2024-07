PHOTO JULIO CORTEZ, ASSOCIATED PRESS

(Halifax) Pour Zachary Shaffelburg, voir son jeune frère Jacob briller à l’occasion de la toute première participation du Canada au tournoi de soccer de la Copa América ressemble à un « accomplissement pour toute la famille ».

Cassidy McMackon La Presse Canadienne

Originaire de Port Williams, en Nouvelle-Écosse, une petite ville de la vallée de l’Annapolis, Jacob Shaffelburg, 24 ans, a fait tourner les têtes en tant que remplaçant dans la seconde mi-temps du match contre le Pérou le 25 juin lorsqu’il a aidé son coéquipier Jonathan David à marquer l’unique but de la rencontre. Vendredi dernier, Shaffelburg a inscrit le seul but du Canada en temps réglementaire contre le Venezuela en quarts de finale, avant de l’emporter aux tirs au but.

Ses récentes performances sur le terrain lui ont valu le surnom de « Messi des Maritimes », en référence à la grande vedette mondiale Lionel Messi. L’Argentin affrontera d’ailleurs le Canada en demi-finale mardi soir au MetLife Stadium à East Rutherford, au New Jersey.

« Même quand il était très jeune, il faisait des tirs puissants à mes amis qui essayaient de jouer devant le filet », a raconté le frère aîné de Shaffelburg dans une entrevue lundi. « Il a travaillé très fort pour se rendre jusque-là. Je ne pourrais pas être plus heureux pour lui. »

Shaffelburg est le seul Néo-Écossais à participer à la Copa América cette année, un tournoi organisé tous les quatre ans entre 16 pays d’Amérique du Sud, d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes.

L’attaquant d’Équipe Canada a quitté sa province natale à l’âge de 15 ans pour fréquenter la Berkshire School, une école préparatoire du Massachusetts, avant de faire le saut dans les rangs professionnels avec l’académie du Toronto FC. Le milieu de terrain joue actuellement avec le Nashville SC, dans la Major League Soccer (MLS).

Il n’est pas le seul membre de la famille Shaffelburg à aimer le soccer. Son frère aîné a également quitté la Nouvelle-Écosse à 15 ans pour jouer dans une académie aux États-Unis avant de rejoindre la ligue nationale des jeunes. Sa sœur Jessica est elle aussi une excellente joueuse, a ajouté Zachary. Selon lui, elle a eu une influence sur le développement précoce de Jacob.

« Elle ne ménageait pas Jacob lorsqu’elle l’affrontait. Toutes les difficultés qu’il a rencontrées dans ce tournoi, il les avait déjà rencontrées avec sa sœur lorsqu’il était plus jeune. »

Après sa passe décisive contre le Pérou, Shaffelburg a reçu la visite de Sidney Crosby dans le vestiaire. Il a ensuite partagé une photo prise avec le héros du hockey de la Nouvelle-Écosse sur les réseaux sociaux.

Zachary espère que les prouesses de son frère sur le terrain inspireront les joueurs de soccer de la province.

« Quand j’étais enfant, ce n’était pas vraiment quelque chose que l’on pensait possible, alors maintenant c’est bien d’avoir Jacob à ce niveau et de le voir avec un gars comme Crosby, parce qu’ils mettent tous les deux en avant ce que nous apprécions beaucoup en Nouvelle-Écosse – ce qui est parfois à notre détriment : la modestie », a-t-il déclaré.

« À l’échelle nationale, on n’a pas accordé beaucoup d’attention à la Nouvelle-Écosse parce que l’on suppose qu’il n’y a personne d’assez bon pour le niveau supérieur », a-t-il ajouté.

Zachary sera parmi les spectateurs mardi soir pour la demi-finale contre l’Argentine. Il a réservé un vol à durée indéterminée vers les États-Unis en espérant que son voyage se terminera seulement après la finale.