L’Espagne bat la France 2-1 et se qualifie pour la finale

(Munich) L’Espagne s’est qualifiée pour la finale de l’Euro 2024 de soccer en battant la France 2-1 mardi à Munich et affrontera dimanche le vainqueur de l’autre demi-finale qui oppose mercredi l’Angleterre aux Pays-Bas.

Agence France-Presse

Les Bleus ont ouvert le score dès la 9e minute en inscrivant enfin leur premier but dans le jeu dans cette édition, grâce à une tête de Randal Kolo Muani, servi par Kylian Mbappé. Mais la Roja a renversé le match par une frappe splendide de Lamine Yamal (21e), devenu le plus jeune joueur à marquer dans un Euro à 16 ans et 362 jours, puis un tir de Dani Olmo dévié par Jules Koundé (25e).

Plus de détails suivront.