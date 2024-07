Le Canada a été à court d’exploit, mardi soir, contre l’Argentine. Son beau parcours en Copa América – son tout premier – s’est interrompu en demi-finale, en vertu d’une défaite de 2-0 face à la bande à Lionel Messi. Il aura tout de même l’occasion d’aller chercher la troisième place lors de la petite finale, disputée samedi.

Le Canada n’a pas à rougir de cette autre performance honorable face aux champions du monde. Il n’a pas montré son meilleur visage des derniers matchs, certes, mais on conviendra qu’il est difficile de sortir son beau jeu lorsqu’on a en tête de défendre contre la féroce machine offensive de l’Albiceleste.

Ce n’est pas pour rien que Jesse Marsch, en conférence de presse d’avant-match, avait noté que l’Argentine n’avait « aucune » faiblesse.

Difficile de le contredire, avant et même après coup. Parce qu’à partir du moment où Julián Alvarez a fait 1-0, à la 22e, l’issue du match n’a presque plus fait de doute.

Bon début

Fidèle à ses belles habitudes dans ce tournoi, le Canada a été entreprenant en début de match. Malgré une possession toute argentine, il a trouvé le moyen, durant les 20 premières minutes, de mener des contre-attaques intéressantes, notamment avec un Jacob Shaffelburg énergique dans le couloir gauche.

PHOTO JUAN MABROMATA, AGENCE FRANCE-PRESSE Le Canadien Jacob Shaffelburg et l’Argentin Gonzalo Montiel

Mais les Argentins n’ont eu besoin que d’une occasion pour éteindre cette belle volonté. À la 23e, Rodrigo De Paul a envoyé un long ballon lobé du milieu du terrain vers Julián Alvarez, dans l’axe. L’attaquant de Manchester City a suavement fait passer le cuir sous les jambes de Crépeau pour le 1-0. La défense canadienne a été poreuse sur l’action.

PHOTO JUAN MABROMATA, AGENCE FRANCE-PRESSE Julian Alvarez célèbre son but.

Forte de cette avance, c’est comme si l’Argentine a commencé à défier le Canada. Le gardien Emiliano Martinez et ses deux défenseurs centraux se sont mis à se passer le ballon tranquillement, et les Canadiens n’ont pas voulu s’avancer trop haut sur le terrain, risquant de déconstruire son schéma tactique et défensif. Résultat : les menaces se sont faites rares de part et d’autre.

La meilleure occasion canadienne est survenue dans les arrêts de jeu : elle a été issue d’une remise en touche d’Alistair Johnston vers Jonathan David, directement dans la surface de réparation. Une séquence, finalement bloquée par Martinez, qui n’était pas sans rappeler celle qui a mené au but de Shaffelburg contre le Venezuela, en quart de finale.

Au retour des vestiaires, avec encore tout à jouer, les remparts de l’unifolié ont à nouveau succombé aux attaques des favoris de la foule… qui n’en avaient évidemment que pour le buteur, Lionel Messi. À vrai dire, Messi a été presque chanceux d’être crédité du but du 2-0 à la 51e, lui qui a mis le pied au bon endroit pour faire dévier le ballon devant un Crépeau étendu de tout son long.

PHOTO EDUARDO MUNOZ, AGENCE FRANCE-PRESSE Lionel Messi marque un but.

Les changements effectués par Jesse Marsch ont par la suite produit une certaine étincelle, notamment lorsqu’Ali Ahmed et Liam Millar sont entrés pour Shaffelburg et Richie Laryea près de l’heure de jeu. Une blessure à Alphonso Davies a même forcé le sélectionneur du Canada à rebrasser ses cartes, ce qui a donné ses premières minutes du tournoi à Mathieu Choinière à partir de la 72e.

Mais pendant ce temps, l’Argentine a fait montre de sa maîtrise des arts obscurs de la perte de temps, en plus d’un contrôle du ballon de haut niveau, pour empêcher tout espoir des Rouges.

Se dire déçu, deux fois plutôt qu’une, de défaites face à l’Argentine, c’est que cette équipe grandit à vitesse grand V.