Eric Maiorino et Bianca Marra sont devenus des habitués du Burgundy Lion pour les matchs des Rouges. « On a entendu que c’était l’endroit où venir pour les matchs de la Copa América. C’est le troisième match qu’on écoute ici et c’est incroyable », dit le Montréalais.